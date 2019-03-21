《全境封锁2》是一款深受玩家喜爱的游戏。那么在游戏中3级控制点该怎么打？怎么开启好呢?不少小伙伴都不知道，这边91手游网小编给大家介绍下吧！3级控制点的开启方法1、看下敌人的控制点上有没有几条线，线这头是控制点，那头就是各种小任务，比如关闭广播，解救人质什么的。2、先去把和控制点连线的小任务做两个，

2019-03-21 | 0