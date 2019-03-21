DNF3.7版本次元行者怎么玩 次元行者3.7版本加点攻略分享

DNF3.7版本次元行者是很受玩家欢迎的游戏职业，不少小伙伴不知道在新版本中次元行者技能怎么加点？下面小编为大家分享一篇DNF3.7版本次元行者的玩法攻略，一起来看看！
DNF3.7版本次元行者技能怎么加点?DNF3月7日进行了一波职业平衡改版，其中次元行者改版后技能技也发生了变化，那么次元行者重做后技能如何加点呢，接下来一起来看看DNF3.7版本次元行者技能加点攻略介绍吧!
DNF3.7次元行者技能加点
20级之前的被动全满，暴击不够的点暴击。核心buff时空壁障和次元边界必满。
满粒子风暴、粒子波、万华镜和磁场，其他技能可以根据个人喜好考虑是否选择加满。
觉醒之后的技能除了思维聚爆和大鞭子，其他的技能都可以点满，思维聚爆秒C伤害不怎么样，大鞭子的CD太长，所以不推荐，当然也可以根据个人喜好考虑是否选择加满。
TP加粒子风暴、粒子波和万华镜，其他的看个人使用技能的习惯进行加点。
加点思路：
95版本加点方向有所改变，小激光和磁场伤害和cd已经不尽如人意，现在小技能更推荐脱手万花镜，跃迁加上小鞭子，这几个技能在伤害和形态上更为优秀，当然如果熟悉了以前的激光磁场加点也可使用，只是会相对低一点点伤害。更新TP后，聚爆还是很不建议选择，依然不点或点1，大辫子在TP加成下爆发还能看，可以点上大辫子TP，这里给出一种推荐加点，可根据自己喜好修改，但45，虫群，炸弹TP是必点的，小辫子和万花TP看你自己。
虚空60级技能【次元：思维聚爆】，新增TP效果是每点1级提升10%的攻击力，但是这个技能输出方式非常差，需要有敌人被附身了才能施放，如果TP效果改为直接脱手施放，那么必定是非常理想的输出技能，因为技能本身的输出伤害高。
70级技能【乖离：禁锢】，新增TP效果是每点1级提升10%的攻击力，技能可以脱手释放，是一个非常好控制技能，但是技能CD略长，目前主流加点不建议点满，如果刷不需要多次释放的副本，可以选择点满和点TP。
以上就是小编带来的DNF3.7版本次元行者技能加点攻略介绍，希望能帮助大家！
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