只狼道具有哪些 只狼全物品道具作用一览

2019-03-21 14:46:18 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

只狼影逝二度是一款动作角色扮演游戏，很多玩家都在问只狼道具有哪些？小编为大家带来了只狼全物品道具作用一览，一起来看看吧。

《只狼：影逝二度》全物品道具作用汇总



佛珠

集齐4个，加血槽和架势槽

葫芦种子

拿到这种子以后给Emma，她会帮你增加药壶的使用次数

镖轮

只有找到这个才能扔镖(是dogen做的，原来dogen不仅是药师，还是机械师啊)

Ungo糖

吃了这糖，你更抗揍了，提升了你的物理伤害抗性，减少受物理伤害时的掉血量。Ungo是苇名城的一位英雄，Senpou庙的和尚做了这糖来纪念这些英雄(senpou庙是中文是啥有知道的兄嘚嘛?)

ako糖

短时提升只狼的架势伤害

圣水财富气球(提升金钱的获取几率)

圣水道具气球(提升道具的获取几率)

药丸

缓慢回血之功效

脂蜡

用于升级义手

(说明里提到这种一坨一坨的物质会生长变大，是活性的啊!)

圣水纸人气球(提高纸人的获得几率)

大钱袋

兜儿装着一堆钱，且死后不掉落

药葫芦

回血用呗，里面装着种子，之前说把种子拿给emma，就是可以提到这药壶的使用次数

灭火粉

消除“烧灼”状态，暂时减缓“烧灼”槽的积累，提升烧灼抗性

瓷片

扔向敌方来吸引注意力

油

敌方如果被油浇到，其“烧灼”槽会加速积累

噶蹦脆种子

掰断它时有噶蹦一声儿。用以打破幻象。有些敌人能制造幻象，用嘎嘣脆种子

归佛

用来回到最近访问的雕像或者破旧寺院

喷火筒

拿去给佛雕师，让他给你装上火焰手，以后就能火口喷人了!