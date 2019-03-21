DNF3.7版本混沌魔灵技能怎么加点 新版本混沌魔灵玩法攻略分享

2019-03-21 14:45:56 来源：91单机游戏 编辑：NO

DNF3.7版本混沌魔灵是很受玩家欢迎的游戏职业，不少小伙伴不知道在新版本中混沌魔灵技能怎么加点？下面小编为大家分享一篇DNF3.7版本混沌魔灵的玩法攻略，一起来看看！

DNF3.7版本混沌魔灵技能怎么加点?DNF3月7日进行了一波职业平衡改版，其中混沌魔灵改版后技能技也发生了变化，那么混沌魔灵重做后技能如何加点呢，接下来一起来看看DNF3.7版本混沌魔灵技能加点攻略介绍吧!

DNF3.7混沌魔灵技能加点

20级之前的技能点满战士系宝宝和连锁共振即可，其他技能点1级或不点，全看个人喜好。

25~45级的技能除了假面杰森、大画家、小吸血鬼、红心女皇和翔空剑点1级，灵性转换可点可不点。其他技能后可以加满。

觉醒后除了黑暗冲击，其他技能都可以点满。黑暗冲击伤害较低，而且比较墨迹，但是起手有无敌状态，可以点1级。

TP优先点毁灭突进和碎灵屠戮，其他的看自身喜好进行加点。

加点思路：

【碎灵屠戮】芭比大画家爆炸时，减少敌人全属性抗性的效果改版后删除。

新增60级【黑暗冲击】的TP技能，每级提升10%的技能攻击力，因为是功能性技能，输出比较低，点1级保命即可。

新增70级【午夜嘉年华】的TP技能，每级提升10%的技能攻击力，主流加点建议点满，新增TP后可以选择满上。

以上就是小编带来的DNF3.7版本混沌魔灵技能加点攻略介绍，希望能帮助大家！