DNF怎么玩鱼人之海的女儿游戏 鱼人之海的女儿游戏玩法心得分享

2019-03-21 14:45:12 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都喜欢玩DNF游戏，不少玩家都知道DNF鱼人之海的女儿活动限时开启，玩家们在活动期间可以通过赛丽亚房间内的梦中的鱼人罐NPC进入活动专属城镇通过旅程计划表NPC参与游戏。各位还不清楚鱼人之海的女儿活动怎么玩的，下面小编带来了DNF鱼人之海的女儿游戏玩法介绍。

DNF鱼人之海的女儿游戏玩法

活动期间，勇士们可以通过赛丽亚房间内的梦中的鱼人罐NPC进入活动专属城镇通过旅程计划表NPC参与游戏。

小游戏参与次数无限制，但每天只能获得1次根据条件获得的奖励，获得奖励次数将于每天06点重置。

进入活动专属城镇后，勇士们将变成鱼人的形象，当到达目的地一定次数时，外观变化也不同。

小游戏分为挑战模式和无限模式，需要获得18次100%完成奖励后才能参与无限模式。

小游戏中可以使用方向键控制角色跳跃方向，跳跃状态中通过方向键可以调整左右移动距离，

游戏过程中角色向地面掉落时结束游戏。挑战模式进行游戏后，根据达成的阶段提供不同的奖励，

每个阶段奖励每天最多可以获得1次。

无限模式进行游戏后

根据迷你游戏高度分数提供不同的奖励，每达到50分时可以获得1个【华丽人鱼的妄想】，每天最多只能获得10个。

点击进入：DNF鱼人之海的女儿活动页面

以上就是小编为大家带来的DNF鱼人之海的女儿游戏玩法，希望对各位玩家有所帮助。