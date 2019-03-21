全境封锁2威胁度模式怎么玩 威胁度模式玩法技巧攻略分享

2019-03-21 14:44:33 来源：91单机游戏 编辑：NO

全境封锁2威胁度模式是游戏中到达世界4后上线的一个新模式。相信很多小伙伴都还不清楚这个模式该怎么玩吧？下面小编为大家带来了全境封锁2威胁度模式的玩法技巧攻略，希望大家喜欢！

全境封锁2威胁度模式怎么玩?威胁度玩家到达世界4后的新模式，很多小伙伴对这个模式都没搞懂，下面就给大家带来全境封锁2威胁度模式玩法攻略，希望能对大家在游戏过程中有所帮助。

全境封锁2威胁度模式玩法攻略

控制点，是游戏地图内每个区都有的一块地标，根据地区不同，分别有1-4个不等，基本玩法就是进攻，打首领，清理残余然后防守，打首领，清理残余，最后开补给室拿材料和装备，想必大家都已经很熟悉了，这里不再赘述。

而威胁度玩法，就是以控制点玩法为基础的，围绕控制点及控制点周围的随机活动所进行的活动。

首先你必须到世界4，然后游戏会给你弹出一个教程窗口，可能很多人没有仔细看，以下稍微讲解一下基础知识。

以上图为例，先看左边

从上到下分别是控制点名称和威胁度等级(三角1-三角4)，活动图标和类型和与你的距离，该活动的阵营(知道出什么怪，提前有个心理准备)，状况回报(这个就是简介，废话文本)，奖励(威胁度越高，条目越多)。

注意看白字，如果奖励没有“有可用的补给品”而是显示的“补给品更新 XX时间”的话，不要去打，否则进不了补给室，我们的努力全部木大。

然后最关键的，就是这个“制作设计图”，这就是我们的首要目标。

再看右边。

绿色箭头是我方控制点，不用打，但是可以当做快速移动的坐标，也可以给军官补给够资源后拿探测BUFF。

红色箭头是敌方控制点，就是要打的，旁边的小数字“3”是指威胁等级3，威胁等级范围从1-4，难度和奖励逐级提升。

浅蓝色箭头是与控制点相连的活动(一定要注意跨区，别打错了)，旁边的小数字符号“+1”是指提高与之相连的控制点的威胁度，除了“+1”之外，还有几种以“精英”开头的活动会有威胁度“+2”的效果，本身活动奖励也更好。

我们的目标是刷难度/威胁度比最高的威胁度3据点，所以我们要做的是打两个普通活动，或者打一个“精英”开头的活动(目前只见过精英领地控制、精英巡逻队、精英资源运输队三种，如果其他人有发现欢迎补充)。

当你打完活动，屏幕上会有提示“XXX”名字的控制点威胁度已升高到2级或者3级，这时打开大地图确认是“三角3”，准备工作就算做完了。