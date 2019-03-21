只狼鬼庭形部雅孝怎么打 只狼鬼庭形部雅孝打法攻略

2019-03-21 14:44:24 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

只狼影逝二度是一款动作角色扮演游戏，很多玩家都在问只狼鬼庭形部雅孝怎么打？小编为大家带来了只狼鬼庭形部雅孝打法攻略，一起来看看吧。

《只狼：影逝二度》鬼庭形部雅孝打法攻略



一直防御他的攻击直到他开始施展重击(此时他有2-3秒的时间是无法防御的)，这就有足够的时间对他施展两次攻击。

一直重复这个步骤，当然这需要一定的时间才能耗死他，虽然不快，但很稳妥。

或者当BOSS身上出现绿色的圆圈时，你可以按【L2/LT】使用钩绳，这样可以使他眩晕2秒，抓住这个机会同样也可以攻击他几次。

所以基本思路就是，他骑马绕的时候防御，抓住BOSS重击或使用钩绳的机会攻击他，重复这个步骤。

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