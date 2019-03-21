DNF萌猪套娃欢喜开活动奖励是什么 喜开活动奖励详解

2019-03-21 14:42:50 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道在地下城与勇士游戏中开启了新一轮的常站街活动，玩家们只要每天登陆即可获得如下奖励：黎明裂缝通行证、装备提升礼盒、海伯伦装备自选礼盒等。那么，喜开活动奖励有哪些呢？下面小编就为大家分享DNF萌猪套娃欢喜开活动详情，一起来看看吧。

DNF萌猪套娃欢喜开活动详情

日常站街活动，每天需要站满2个小时即可领取完所有奖励，累积3,7,10次还可获得累积奖励，亮点在于10天送一件海伯伦，每天2小时打打团刷刷深渊也都够了，属于必做的活动。

点击进入：萌猪套娃欢喜开活动页面

活动时间：2019年3月21日~2019年4月4日

活动介绍：

活动期间，Lv17及以上的勇士们每天登陆可以获得1次开启黄金猪套娃的机会，每累积30分钟在线追加获得1次开启机会，每天最多可以获得5次开启机会，每天06点重置开启机会和每日累积在线时间。

活动奖励：

活动期间，勇士们每开启1次黄金猪套娃可以获得对应的奖励，奖励分为5个阶段。

累积奖励：

活动期间，勇士们累积获得第5阶段3、7、10次可以获得累积奖励。

温馨提示

•以上道具礼盒均为账号绑定，且将于2019年4月4日更新维护后统一删除，请及时使用。

•以上道具奖励以邮件形式发放，邮件有效期为15天。

以上就是小编为大家带来的DNF萌猪套娃欢喜开活动详情，希望对各位玩家有所帮助。