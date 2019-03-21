只狼影逝二度经常黑屏怎么办 只狼影逝二度黑屏问题解决方法分享

2019-03-21 14:39:17 来源：91单机游戏 编辑：NO

只狼影逝二度是最近很受玩家欢迎的一个游戏，不少玩家在游戏的时候经常遇到黑屏的状况，那么只狼影逝二度经常黑屏怎么解决？下面就一起跟小编来了解一下吧！

只狼影逝二度这款游戏玩法模式比较新颖，而且还有很多强大的boss，对电脑的配置要求也是很高的，最近有玩家反映游戏会进行闪退，那么这个问题怎么办?和小编一起去看看吧!

只狼影逝二度黑屏解决办法：

1、更新显卡驱动至最新版

2、检查电脑的各个部件是否连接牢固，插口是否插好。

3、可能设置的硬件加速过高，超过了电脑cpu承载度，所以我们可以降低硬件加速来解决。

4、验证游戏完整性。

总结：需要玩家们检测游戏是否完整，并且将显示效果调低后更新显卡驱动即可!