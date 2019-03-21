逆战高能激光陷阱怎么样 高能激光陷阱使用技巧分享

2019-03-21 14:36:25 来源：91单机游戏 编辑：NO

逆战高能激光陷阱是游戏中新推出的武器之一，相信小伙伴对这款武器还不了解吧？下面小编为大家分享一下逆战高能激光陷阱的使用技巧，一起来看看！

逆战的高能激光陷阱是最近推出的新武器，这个陷阱的效果还是很强力的，可以造成持续的高输出伤害，那么这个陷阱该怎么使用?小编整理了相关的资料和大家分享下吧!

逆战高能激光陷阱使用方法：

设置好陷阱并且激活后，调整好角度即可!

1、激光模式下造成的伤害会积攒为能量;

2、能量为100时，触发高能激光模式;

3、高能激光下，4条激光变成1条红色的高能激光，造成伤害，且不会因为击杀怪物进入CD;

4、持续时间结束后，切换至激光模式;

激光模式介绍:

1、一次性最多攻击4个目标，对目标造成的伤害逐渐提高，之后达到最大值;

2、每道激光击杀目标后，会独立进入短暂的冷却状态;

3、乘坐模式可以手动选择目标，左键按住持续发射一条激光

总结：这个激光是可以进行操控的，而且持续伤害高，击杀后会有冷却的时间，具体效果如上!