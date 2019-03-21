逆水寒分块熔铸使用技巧是什么 分块熔铸使用攻略分享

2019-03-21 14:36:10 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道在逆水寒游戏中分块熔铸是最新推出的装备熔炼的玩法，可以将武器的单个分块进行提升，紫色武器都是可以分为三块的，很多小伙伴都不知道熔铸怎么使用。那么这个分块熔铸的要求有哪些呢?下面小编整理了资料，一起来看看吧！

逆水寒OL分块熔铸方法详解：

分块熔铸系统用于武器的攻速与范围重造!

只要65级以上的同门可在唐铸处打开武器分块熔铸界面。

只有绑定百炼武器才能进行武器分块熔铸。

消耗同名称、同品质的武器分块可提升分块的攻速/范围数值，最高熔铸数值为当前分块数值上限-0.01(例如上限为1.03的紫色分块最高能熔铸至1.02)。

给大家解释一下：

这好比是狗粮一样，不过这个狗粮比较稳定，一定会有提升!

狗粮分块必须和当前需要熔铸的品质相同(紫色与紫色、红色与红色)

攻速/范围分块：最高数值为当前分块所能达到的最高小0.01

提升数值看得是狗粮的自带数值，比如1.00的分块需要提升到1.08，那么放一个1.05的分块，会直接达到1.02的效果。

如果只是放了一个1.01的可能只加进度，只有进度够了，才会到下一阶段，当然也可一次性放几个分块，加大进度，所以说这个熔铸喂狗粮，不存在会变低，最少也有进度加成，只是粮多粮少的问题!

PS：紫色品质消耗非常贵，一个分块可能就会消耗几百万的熔铸费用。红色品质比较便宜，一般为几万到几十万，白嫖党可以存交子!

总结：这个分块熔铸是需要足够的武器分块才能提升的，主要是增加武器的攻速和范围，可以进行叠加，具体方法如上!