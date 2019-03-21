逆战银河战舰大冒险活动有哪些奖励 银河战舰大冒险活动入口地址分享

2019-03-21 14:35:12 来源：91单机游戏 编辑：NO

逆战银河战舰大冒险活动是游戏中新上线的福利活动，相信大家对这次的活动都很期待吧？那么逆战银河战舰大冒险活动怎么参加？有哪些奖励？一起来看看！

逆战银河战舰大冒险的活动已经开启，这次的奖励物品还是比较多的，不过却是没有可以永久使用的武器，参与活动可以领取新颖的限时装备，那么活动的入口在哪?和小编一起去看看吧!

逆战银河战舰大冒险活动

活动地址：点击进入

活动时间：3月19日-4月2日

每完成一个对应的充能任务即可获得对应道具，并为探险飞船充能燃料，当燃料集满时，即可领取启航大礼包!

每次寻宝消耗15%燃料，随机获得6个宝藏之一

成功分享给好友或分享至空间，即可随机为你完成1次燃料补充(1%~10%)，活动期间每人最多可分享15次获得补给燃料

总结：完成活动中的任务即可获取充能，分享后还可以获得更多的抽奖机会，具体规则如上!