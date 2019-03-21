只狼影逝二度怎么打鬼庭形部雅孝 鬼庭形部雅孝打法攻略解析

很多小伙伴都知道只狼影逝二度的鬼庭形部雅孝是个可以骑马攻击的boss，而且他的攻击范围比较远，还有一些强力的输出技能，很多小伙伴都不知道打法技巧是什么。那么这个boss的打法有哪些呢?下面小编整理了资料，一起来看看吧！
只狼影逝二度鬼庭形部雅孝打法推荐：
一直防御他的攻击直到他开始施展重击(此时他有2-3秒的时间是无法防御的)，这就有足够的时间对他施展两次攻击。
一直重复这个步骤，当然这需要一定的时间才能耗死他，虽然不快，但很稳妥。
或者当BOSS身上出现绿色的圆圈时，你可以按【L2/LT】使用钩绳，这样可以使他眩晕2秒，抓住这个机会同样也可以攻击他几次。
所以基本思路就是，他骑马绕的时候防御，抓住BOSS重击或使用钩绳的机会攻击他，重复这个步骤。
只狼影逝二度鬼庭形部雅孝视频攻略：点击进入
总结：需要把握好机会，在他骑马防御时使用钩绳可以多攻击几次，灵活的利用钩绳即可通过!
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