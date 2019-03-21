全境封锁2背包虎纹染料怎么获得 背包虎纹染料获取攻略分享

2019-03-21 14:29:39 来源：91单机游戏 编辑：NO

全境封锁2背包虎纹染料是游戏中用来更换背包颜色的游戏道具，很多小伙伴都想获得，今天小编为分享一下全境封锁2背包虎纹染料的获取攻略，一起来看看吧！

全境封锁2的背包虎纹染料是可以变换背包的颜色，看上去就像是虎皮一样，而且这个燃料是需要在隐藏的地方才能获取的，具体的位置在哪?小编整理了资料和大家分享下吧!

背包虎纹染料获取攻略：

位置如下：

顺着这个通风管道爬上去

顺着这个通风管道，爬上去。

掉落。。

总结：玩家们需要到达以上图的位置，并且爬上通风管道才能获取这个物品，具体方法如上!