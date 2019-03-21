全境封锁2怎么快速获得装备 全境封锁2装备速刷技巧详解

2019-03-21 14:27:33 来源：91单机游戏 编辑：NO

全境封锁2游戏中装备是非常重要的，很多小伙伴不知道怎么在游戏中快速获得装备？下面小编为大家带来了一篇全境封锁2装备速刷技巧攻略，一起来看看！

全境封锁2怎么快速刷装备?在全境封锁2游戏中，装备是分不同品质的，对玩家提升实力非常重要，下面就给大家带来全境封锁2快速刷装备攻略，希望能对大家在游戏过程中有所帮助。

全境封锁2快速刷装备攻略

这游戏目前最快的刷装途径——暗区，根本不需要弄这么多花巧东西。

简单直接暴力：爆头伤害、精英伤害、武器伤害、LMG 伤害。

打头7万起跳，稳，暴力，进了三天暗区，挑战日任和悬赏都没再打过了，而且一支枪就够走遍暗区。

副枪带支狙，遇人给一发，不论多少甲在标准化 PVP 装备数值下都是豆腐，基本上除了四黑的没人敢干架。

反正之后会开世五，我觉得现阶段是哪个天赋的装备和种类都带一件，方便上世五之后拿来校准配装祭品。

以上就是小编为各位带来的有关全境封锁2怎么快速刷装备的全部内容！