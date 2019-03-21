只狼影逝二度义肢形态有哪些 义肢各形态效果分享解析

2019-03-21 14:24:36 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都在问在只狼影逝二度游戏中义肢是可以有特殊的变化，而且这个形态的改变和使用是需要用到纸人，不同的形态也是可以造成特殊的效果，很多小伙伴都在问义肢形态有哪些。那么这个义肢可以变成哪些样子呢?下面小编整理了资料，一起来看看吧！

只狼影逝二度义肢各形态介绍

1、机关斧

直接破木盾，涨架势条很快。

2、手里剑

牵制敌人，可以打断敌人进攻，秒狼。会被刀挡。

3、火术

擦火，对某些敌人有奇效。增加输出。

4、鞭炮

鞭炮眩晕周围敌人，伤害范围还行。

5、红伞

可以抵挡攻击。

6、枪

可将敌人拉近打。

7、钩绳

飞檐走壁的关键，也可以用来钩敌人。

8、烟

可在让敌人失去目标对其进行刺杀(扔个烟雾弹疯狂刺杀，感觉有点像刺客信条)

每次使用义肢都消耗纸人，可以捡，买也很便宜。上限15。

总结：很强大的辅助武器，可以变换成8中状态，需要消耗少量的纸人，具体效果如上!