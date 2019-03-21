DNF黄金之飞跃板鞋装扮外观怎么样 黄金之飞跃板鞋装扮外观获取方法介绍

2019-03-21 14:23:20 来源：91单机游戏 编辑：NO

DNF黄金之飞跃板鞋装扮外观是游戏中新上线的外观装扮之一，相信很多小伙伴都想入手吧?那么这个装扮外观怎么才能获得呢？下面就一起跟小编来了解一下吧！

在DNF黄金之飞跃板鞋装扮礼盒怎么获取呢，有什么获取技巧呢，小编相信小伙伴们一定都想知道吧，下面小编给大家带了一篇关于DNF黄金之飞跃板鞋获取攻略，希望大家喜欢。

DNF黄金之飞跃板鞋装扮礼盒怎么得到

DNF将于4月1日到4月4日售卖2019愚人节礼包，名字是大人的世界礼包，售价为1999点券，其中的内容就包括有【黄金之飞跃板鞋装扮礼盒】，开启后可以选择职业获得1个无期限的[黄金之飞跃板鞋]鞋子装扮。

DNF黄金之飞跃板鞋装扮外观

以上就是DNF黄金之飞跃板鞋获取攻略，希望大家喜欢！