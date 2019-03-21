抖音生僻字视频怎么制作？抖音生僻字视频制作方法介绍

2019-03-21 14:22:29 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

生僻字视频是抖音最近比较火的，那么生僻字视频该怎么制作?不少用户都不知道，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

抖音生僻字视频的制作步骤：

1、现在想要制作“生僻字”视频的话，建议大家使用“快剪辑”来进行编辑，直接通过首页下方的“精选模板”找到“抖音生僻字”模板!

2、进入模板界面之后，我们需要选择底端的“制作同款”功能，从而导入手机本地的视频或图片素材。

3、按照视频内容编辑完字幕之后，再来点击右上角的“下一步”选项，快剪辑就会按照模板生成“生僻字”视频了，非常方便快捷!