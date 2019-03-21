抖音朝代穿越视频怎么拍？抖音朝代穿越视频拍摄方法分享

2019-03-21 14:21:02 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

抖音是一款非常火爆的短视频软件。相信不少小伙伴都不知道抖音朝代穿越特效在哪里?该怎么拍吧？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

抖音设置朝代穿越特效的步骤：

现在想要拍摄“朝代穿越”视频的话，用户们应该先点击抖音主页底端的“+”按钮，这样就可以唤起视频拍摄界面，通过左下角的“道具”按钮添加相应的特效。

而唤起了“特效”列表之后，我们可以点击进入“最新”分类下查找“朝代穿越”的特效(如下所示)，将特效设置完毕再来拍摄视频，镜头前的人物就会随着时间更换不同的朝代的造型，看起来非常有趣!