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刀塔自走棋野兽亡灵猎怎么样？打法优势是什么

2019-03-21 14:17:45来源：91单机游戏编辑：墨染西行

刀塔自走棋中套路众多，许多玩家都开发出了不同的打法，91单机小编给大家带来刀塔自走棋野兽亡灵猎阵容优点打法详解。

野兽亡灵猎阵容优点打法详解

阵容的优势点

首先是阵容可替换性非常高，3战士前排海军海民狼人，海民1金想上2星太简单，狼人和海军，可以用娜迦战士，恶魔战士元素战士替代，实在不行双兽人战士代替也不错，就是10人口是2野兽不是4野兽。

然后是4野兽或者2野兽，海民不说，狼人有则2野兽齐活，野兽术士和其他阵容完全没法匹配，所以没人抢，基本很难拿不到，利爪德抽不到可以用野兽刺客沙王或者小鹿替代，完全不影响整体强度。

3猎人中亡灵猎小黑游侠无可替代，这个必须要有，亡灵的buff比较难弄，所以必须有小黑，其他俩猎人前期没有蛇发和潮汐可用随便的猎人代替，推荐精灵猎人。

刀塔自走棋野兽亡灵猎阵容优点打法详解_52z.com

双亡灵自然亡灵术士最舒服，没有就其他的亡灵凑数一下，有了就换，双亡灵提升比较大，而且打一些脑残阵容能打动(不错，我说的就是奶德精灵和骑士)。

第二个优点是平滑过度，buff3战，3战2野兽，3战2野兽2亡灵，3战2野兽3猎人，3战2野兽3猎人2亡灵，一直到最后的4野兽3战3猎2亡灵3术士，每一次人口提升都有不错的战力提升，不会像3法6战龙巨魔骑精灵猎刺等等阵容一定要某个节点强制成型，平滑升级的优势就是血量健康。第三个优点，buff完美，buff完美的优点就是不吃装备，装备只会锦上添花，而且魔法物理伤害都有，不会装备浪费，这个buff因为有野兽的存在，召唤物多，在3术士的buff下很容易巨量血抬人，我有一把决赛圈打第二，一波抬了他23血，再一个就是阵容对3星依赖非常低，不靠爹不靠妈，前排输出都是蓝领就抬走他。

缺点就是太平滑，受不起大起大落，一局有一个超级天胡哥，一个运气赌狗，容易中期节奏断裂，导致经济跟不上，只能看人家的屁股，没有翻盘希望。

阵容思路方面

前5波，狼人，海民，小黑，有就拿，没有或者有其他强势阵容可卖掉除了小黑之外的其他人。3人口到6人口期间，3战>2亡灵>2野兽>3猎人，在没有特别强势的其他阵容的前提下(如3地精全2星)，3战士随便组，有什么2星上什么2星，海民和狼人2星了就换上去，3战的前提下再上2亡灵，2野兽，3猎人，这三个buff哪个能拿出手就上哪个，有强力单卡可以挂件一个，强力单卡中唯一有必要留着不换的就只有影魔(可以在9人口的时候伏笔3术士)。

6人口到8人口这个期间，如果你有了合适的2星将上去可以多一个buff，有钱就花，别小气，人口越多意味着我们的抗击打能力也会更高，之前说过的缺点经不起大风大浪，所以提前提高抗击打能力准没错，这个阵容不需要存钱，该升级就升级，该搜就搜，抗击打能力是第一位，这个阶段除非利爪德胡了绝对不上4野兽，利爪德胡了可以考虑暂时放弃3猎人buff，这个阶段可以上场或者替补的卡牌包括蛇发，潮汐，船长，其他的一概不要，除非要卡别人，还有一个重要的点就是不要贪图3星卡替补席，不要贪图利息不升级人口。

8人口之后的阶段，一般是2野兽，2亡灵，3战士，3猎人已经成型，这个时候需要根据场上情况做灵活调整，法爷猛，则3战士里上娜迦战士配合蛇发顶魔抗，6战猛骑士猛，优先2亡灵3术士搞起来，精灵猛，猎人搞起来，这个时候场上局势可能比较复杂，灵活调整阵容，有不知道怎么面对的阵容可以留言讨论。8人口9人口的时候如果稳不住，被人家血入，有钱赶紧搜，不要考虑继续升人口了，因为再升也就是4野兽或者3术士。

血量健康的情况下，9人口优先4野兽，决赛圈清人效率不要太猛，最后的10人口优先谜团3术士。基本天下无敌。

站位图

刀塔自走棋野兽亡灵猎阵容优点打法详解_52z.com

这个站位是个人理解，第一排肉控和战士，第二排辅助术士，第三排输出猎人，第四排放一个或者俩个防守刺客，现在的版本刺客延迟启动，一定要第四排的战士放到最里边，且第三排卡住第四排战士的视线，让必须跳2次才能跳出去，这个脏活累活推荐海民。如果第三排人数不够把第二排的往第三排放。

实战分析

最后用一盘经典对局具体看一下。

对阵精灵3刺，精灵猎。这盘算是平稳吃鸡，也是这个阵容最多可能发生的吃鸡路线。

直接5人口开始看

阵容可以说比较惨了，但是来了狼人，所以有转的机会。

赶紧3战士

死灵来了赶紧双亡灵，一星也要凑双亡灵

来了利爪而且存下了2星野兽术士，所以提前4野兽

3战士弄回来

最终也没刷到谜团，因为对面是精灵，所以没有3术士也完成吃鸡。

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