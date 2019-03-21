刀塔自走棋野兽亡灵猎怎么样？打法优势是什么

刀塔自走棋中套路众多，许多玩家都开发出了不同的打法，91单机小编给大家带来刀塔自走棋野兽亡灵猎阵容优点打法详解。
野兽亡灵猎阵容优点打法详解
阵容的优势点
首先是阵容可替换性非常高，3战士前排海军海民狼人，海民1金想上2星太简单，狼人和海军，可以用娜迦战士，恶魔战士，元素战士替代，实在不行双兽人战士代替也不错，就是10人口是2野兽不是4野兽。
然后是4野兽或者2野兽，海民不说，狼人有则2野兽齐活，野兽术士和其他阵容完全没法匹配，所以没人抢，基本很难拿不到，利爪德抽不到可以用野兽刺客沙王或者小鹿替代，完全不影响整体强度。
3猎人中亡灵猎小黑游侠无可替代，这个必须要有，亡灵的buff比较难弄，所以必须有小黑，其他俩猎人前期没有蛇发和潮汐可用随便的猎人代替，推荐精灵猎人。
双亡灵自然亡灵术士最舒服，没有就其他的亡灵凑数一下，有了就换，双亡灵提升比较大，而且打一些脑残阵容能打动(不错，我说的就是奶德精灵和骑士)。
第二个优点是平滑过度，buff3战，3战2野兽，3战2野兽2亡灵，3战2野兽3猎人，3战2野兽3猎人2亡灵，一直到最后的4野兽3战3猎2亡灵3术士，每一次人口提升都有不错的战力提升，不会像3法6战龙骑巨魔骑精灵猎刺等等阵容一定要某个节点强制成型，平滑升级的优势就是血量健康。第三个优点，buff完美，buff完美的优点就是不吃装备，装备只会锦上添花，而且魔法和物理伤害都有，不会装备浪费，这个buff因为有野兽的存在，召唤物多，在3术士的buff下很容易巨量血抬人，我有一把决赛圈打第二，一波抬了他23血，再一个就是阵容对3星依赖非常低，不靠爹不靠妈，前排输出都是蓝领就抬走他。
缺点就是太平滑，受不起大起大落，一局有一个超级天胡哥，一个运气赌狗，容易中期节奏断裂，导致经济跟不上，只能看人家的屁股，没有翻盘希望。
阵容思路方面
前5波，狼人，海民，小黑，有就拿，没有或者有其他强势阵容可卖掉除了小黑之外的其他人。3人口到6人口期间，3战>2亡灵>2野兽>3猎人，在没有特别强势的其他阵容的前提下(如3地精全2星)，3战士随便组，有什么2星上什么2星，海民和狼人2星了就换上去，3战的前提下再上2亡灵，2野兽，3猎人，这三个buff哪个能拿出手就上哪个，有强力单卡可以挂件一个，强力单卡中唯一有必要留着不换的就只有影魔(可以在9人口的时候伏笔3术士)。
6人口到8人口这个期间，如果你有了合适的2星将上去可以多一个buff，有钱就花，别小气，人口越多意味着我们的抗击打能力也会更高，之前说过的缺点经不起大风大浪，所以提前提高抗击打能力准没错，这个阵容不需要存钱，该升级就升级，该搜就搜，抗击打能力是第一位，这个阶段除非利爪德胡了绝对不上4野兽，利爪德胡了可以考虑暂时放弃3猎人buff，这个阶段可以上场或者替补的卡牌包括蛇发，潮汐，船长，其他的一概不要，除非要卡别人，还有一个重要的点就是不要贪图3星卡替补席，不要贪图利息不升级人口。
8人口之后的阶段，一般是2野兽，2亡灵，3战士，3猎人已经成型，这个时候需要根据场上情况做灵活调整，法爷猛，则3战士里上娜迦战士配合蛇发顶魔抗，6战猛骑士猛，优先2亡灵3术士搞起来，精灵猛，猎人搞起来，这个时候场上局势可能比较复杂，灵活调整阵容，有不知道怎么面对的阵容可以留言讨论。8人口9人口的时候如果稳不住，被人家血入，有钱赶紧搜，不要考虑继续升人口了，因为再升也就是4野兽或者3术士。
血量健康的情况下，9人口优先4野兽，决赛圈清人效率不要太猛，最后的10人口优先谜团3术士。基本天下无敌。
站位图
这个站位是个人理解，第一排肉控和战士，第二排辅助术士，第三排输出猎人，第四排放一个或者俩个防守刺客，现在的版本刺客延迟启动，一定要第四排的战士放到最里边，且第三排卡住第四排战士的视线，让必须跳2次才能跳出去，这个脏活累活推荐海民。如果第三排人数不够把第二排的往第三排放。
实战分析
最后用一盘经典对局具体看一下。
对阵精灵3刺，精灵猎。这盘算是平稳吃鸡，也是这个阵容最多可能发生的吃鸡路线。
直接5人口开始看
阵容可以说比较惨了，但是来了狼人，所以有转的机会。
赶紧3战士
死灵来了赶紧双亡灵，一星也要凑双亡灵
来了利爪而且存下了2星野兽术士，所以提前4野兽
3战士弄回来
最终也没刷到谜团，因为对面是精灵，所以没有3术士也完成吃鸡。
最近不少小伙伴都在问三星s10+怎么开单手模式？相信很多用户都很好奇吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！三星s10+单手模式打开方法介绍：在标准模式下，点击【设置】。点击【高级功能】。点击【单手模式】。点击右侧【滑块】开关，显示“开”代表已开启。选择“缩小屏幕尺寸的方法”，这里以选择【按钮】
最近不少小伙伴都在问《全境封锁2》单刷挑战难度副本该怎么配装好？相信很多玩家都很好奇吧，下面就跟着91手游网小编来看看吧！刷技能cd，起手燃烧弹尽量保证多怪残血，放球炸很容易靠熟练直接刷新cd出免费2炸，4000技能能出多2俩球的插件很实用，同时保证一定爆炸伤害，能多出复活次数插件。靠节奏十足熟练击
《鬼泣5》是最近一款非常火的游戏。但是很多玩家都不知道但丁近战武器该怎么选择？哪个厉害？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！个人觉得的武器强弱排名为拳套>魔剑>摩托>狗棍拳套拳套是真的强，而且全面，有全武器最高伤害真升龙，有最好用的弹刀技能后翻踢，有全武器唯一的闪避技能蓄力拳，
《全境封锁2》是一款深受玩家喜爱的游戏。那么在游戏中3级控制点该怎么打？怎么开启好呢?不少小伙伴都不知道，这边91手游网小编给大家介绍下吧！3级控制点的开启方法1、看下敌人的控制点上有没有几条线，线这头是控制点，那头就是各种小任务，比如关闭广播，解救人质什么的。2、先去把和控制点连线的小任务做两个，
华为mate20x是华为mate系列中的一个新款，但是不少小伙伴都不知道华为mate20x如何设置拍照水印吧？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！桌面上找到并点击进入【相机】点击右下角拍摄键旁边的图标切换后置摄像头后，点击右上角的设置图标，进入设置菜单后，找到并点击打开【自动添加水印】的开关即可
最近不少小伙伴都在问魅族note9访客模式该怎么开启？相信很多用户都很好奇吧，下面就跟着91手游网小编来看看吧！找到【设置】菜单选项，点击进入。在设置界面找到【指纹和安全】选项，点击进入。下拉找到【访客模式】选项，点击进入。打开访客模式后面的开关即可，下面还可以设置访客模式指纹、访客密码等选项。
刀塔自走棋地精流是当前版本最流行的阵容，前期强力，后期输出十分爆炸，91单机小编给大家带来《刀塔自走棋》地精流高端进阶技巧分享，一起来看看。地精流高端进阶技巧分享玩过6地精的朋友都知道，有炸弹人跟没炸弹人的地精是两个样子(废话，没炸弹人你玩什么6地精??)好了，进入正题，其实大家都知道6地精的主力输
联想k5play是联想新推出的一款手机，但是很多用户都不知道联想k5play怎么设置字体大小?那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！联想k5play字体大小怎么设置?1、在【待机界面】点击【设置】。2、点击【显示和亮度】。3、点击【字体大小】。4、可滑动滑块，根据自己使用要求对系统字体大小进行设置
最近很多小伙伴都在问iPhoneXsMax怎么打开3dtouch?相信不少用户都不知道吧，下面就跟着91手游网小编来看看吧！iPhoneXsMax怎么开启3dtouch？第一步：返回手机桌面，找到【设置】，点击进入。第二步：往下滑动屏幕，找到【通用】选项，点击进入。第三步：点击【辅助功能】选项。第四
红米note7pro是红米note系列中的一款，相信不少小伙伴都不知道红米note7pro怎么截长图?那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！红米note7pro怎么截长图?1.下拉红米note7pro顶部通知栏，找到截屏的按钮，点击截屏。2.完成截图操作之后，点击右上角的图片。3.在图片编辑界面点