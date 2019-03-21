支付宝怎么玩谁是大赢家活动？谁是大赢家活动玩法解析

2019-03-21 14:17:44 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

谁是大赢家活动是支付宝中新上线的，但是很多用户都不知道支付宝谁是大赢家活动具体该怎么玩?那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

支付宝谁是大赢家活动玩法介绍：

1、对此活动感兴趣的朋友，需要先点击支付宝右下角按钮打开个人中心，然后从出现的列表里选择“余额宝”功能(如下所示)。

2、进入到“余额宝”界面之后，大家可以从下方找到“谁是大赢家”的活动横幅，点击即可参加福利活动。

3、大家需要通过摇骰子的方式增加经验开启宝箱，而如果想要增加摇骰子的次数，那就点击右下角“+”按钮，根据提示去完成任务吧!