全境封锁2背包虎纹染料获取方法是什么 背包虎纹染料获取攻略分享

2019-03-21 14:17:24 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道在全境封锁2游戏中背包虎纹染料是可以变换背包的颜色，看上去就像是虎皮一样，而且这个燃料是需要在隐藏的地方才能获取的，很多小伙伴都不知道怎么获取，位置在哪。那么，具体的位置在哪呢?小编整理了资料和大家分享下吧!

背包虎纹染料获取攻略：

位置如下：

顺着这个通风管道爬上去

顺着这个通风管道，爬上去。

掉落。。

总结：玩家们需要到达以上图的位置，并且爬上通风管道才能获取这个物品，具体方法如上!