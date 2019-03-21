红米note7pro怎么用otg功能？otg功能使用方法分享

2019-03-21 14:16:21 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近不少用户都在问红米note7pro怎么使用otg功能?相信很多小伙伴都不知道，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

红米note7pro怎么使用otg功能?

首先需要用otg线把手机和移动存储设备连起来，没有otg线可以自行去购买一根

当手机连接otg之后，下拉手机上方通知栏会看到一个提示

点开就能看到要求格式化。要是U盘有主要东西就现在电脑上保存，并把U盘格式化，然后在把U盘查到手机上，进行格式化

然后进入手机“文件管理”——“手机”——下拉刷新，在屏幕下方出现一个“USB设备”，点击进入即可

连接otg可以将电影下到U盘里，插上就能观看，手机照片太多的，也可以备份到U盘里，给手机腾出内存。当手机内存不足时，这是一个不错的扩展内存的方式。