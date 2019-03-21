只狼影逝二度怎么打赤鬼？赤鬼精英怪打法教程分享

2019-03-21 14:13:22 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

赤鬼是只狼影逝二度游戏中初期比较难对付的近战精英怪，那么在游戏中赤鬼该怎么打才能通关呢？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

只狼影逝二度赤鬼怎么打?

需要放风筝式的消耗，打一刀就快速闪避，小心被抱摔即可!

赤鬼(Chained Ogre)与之前公布的BOSS都有所不同，属于力量型BOSS，他会在实战中给玩家带来更大的挑战。