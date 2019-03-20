全境封锁2鬣狗钥匙在哪 鬣狗钥匙获取方法介绍

2019-03-20 16:11:11 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

全境封锁2是一款第三人称射击+角色扮演游戏，全境封锁2鬣狗钥匙是可以开启宝箱的，不过这个钥匙的获取是在金库附近，需要先找到白色长条，并且选择找到钥匙才能开启箱子，那么这个具体的方法有哪些?小编整理了资料和大家分享下吧!

全境封锁2鬣狗钥匙获得方法介绍

首先，到达这个房间，在这个房间的左侧，有一个白色的长条，走过去到达房间。

到白色长条处，可以看到白色长条能够打开，打开白色长条打开，里面有一把钥匙，拿走

找到钥匙到达金库左侧第一个门里面有一个鬣狗箱子，打开门进入房间。

可以找到鬣狗箱子，打开有机会搜到红色奇特冲锋枪的配件，找到箱子。

总结：这箱子是在金库附近，需要使用钥匙才能打开，可以获得冲锋枪的配件，具体方法如上!

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