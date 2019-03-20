魔兽世界部落之力烟花获取方法 部落之力烟花多少钱

2019-03-20 16:08:26 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

魔兽世界游戏中部落之力烟花是新上线的玩具之一，玩家可以使用烟花点亮天空给敌方阵营发送一个明确的信号，那么部落之力烟花多少钱呢?下面和小编一起看看吧!

魔兽世界部落之力烟花获得方法

在暴雪商城直接购买：点击进入

售价：45元

用史诗般的花火庆祝胜利

经过激烈的短兵相接，你最终成功击败了一名强敌，此时还有什么更能令你满意呢?那就是在刚刚倒下的敌人身上放置一枚烟花!

在刚刚被击败的敌方玩家身上燃放这些可重复使用的烟花，点亮天空，给敌方阵营发送一个明确的信号吧。

总结：这款烟花价钱是45元玩家可在暴雪商城获得，具体内容如上

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