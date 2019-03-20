神钱包和云闪付有区别吗 神钱包是等于云闪付吗

2019-03-20 16:03:58 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

肯德基的神钱包相信很多网友都已经知道了，那就是绑定银行卡以后买单可以享受优惠，因为云闪付也是相同的付款步骤，所以就有网友好奇神钱包是等于云闪付吗?下面就跟着小编一起了解一下~

神钱包和云闪付有区别吗?

其实两者之间是不对等的，但是二者可以享受同样的优惠~

大家如果觉得神钱包使用起来比较麻烦的话，可以直接使用云闪付进行付款哦：

直接用那个点餐扫二维码的设备直接扫云闪付app就可以立减20了，不用折腾下载app再绑定~~~

小编提示：这两个软件是不同的概念，所以你可以根据需求进行下载