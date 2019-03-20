红米Note7Pro和荣耀8X哪个好 二者使用对比评测

2019-03-20 15:59:02 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

红米Note7Pro已经上市了，很多用户都在问红米Note7Pro和荣耀8X哪个好？小编为大家带来了二者使用对比评测，一起来看看吧。

红米Note7Pro和荣耀8X哪个好

外观方面

在外观上，红米Note 7 Pro采用与红米Note 7相同的设计，采用6.3英寸水滴屏，分辨率为2340×1080。拥有暮光金、梦幻蓝、亮黑三款配色。外观上这款手机还是挺漂亮的。

而荣耀8X搭载一块分辨率为6.5英寸窄边框IPS全面屏大屏幕，分辨率为2340×1080像素，19.5:9的屏幕比例，屏占比高达91%，机身采用双纹理玻璃设计，外观非常的时尚漂亮。

从以上荣耀8X和红米Note7 Pro的外观参数对比来看，两款手机屏幕分辨率相同，屏幕方面，荣耀8X要更大一些，另外红米Note7 Pro的水滴屏比荣耀8X刘海要更好看一些，整体上来讲红米Note7 Pro外观更漂亮一些。

拍照方面

红米Note7 Pro主摄为4800万+500万双摄，其中4800万主镜头为索尼IMX586，支持像素四合一输出4800万像素照片，它的副摄为一颗500万像素摄像头。而前置则为一颗1300万的AI自拍摄像头。

而荣耀8X采用后置2000万+200万双摄像头设计，辅以F1.8大光圈，更清晰地还原细节和色彩。前置摄像头方面，采用了1600万像素的前置摄像头,自然美颜，3D立体美妆，智能美颜，智能识肤色，功能多多。

从以上相机参数对比来看，红米Note7 Pro的后置相机更好，而荣耀8X前置相机规格更高一些，下面来看一看荣耀8X和红米Note7 Pro的拍照样张对比：

性能对比

核心硬件方面，核心硬件方面，红米Note 7 Pro搭载高通骁龙675移动平台，最高配备6GB内存+128GB存储，电池容量为4000mAh，并支持QC4快充协议，如下为红米Note7 Pro跑分。

而荣耀8X则搭载了最新的麒麟710处理器，支持GPU Turbo技术，提供4GB+64GB/6GB+64GB/128GB储存的组合。此外荣耀8X配备的是一块容量为3750mAh的电池，另外荣耀8X跑分为13.8万多分。

从上面荣耀8X和红米Note7 Pro跑分对比可以看到，红米Note7 Pro的跑分要高了近4万分，这主要是两款手机采用的处理器有差异，骁龙675相比麒麟710在CPU方面更强一些。

价格对比

红米Note7 Pro拥有暮光金、梦幻蓝、亮黑三款配色。售价方面，红米Note7 Pro只有一个6GB+128GB版本，价格为1599元。

而荣耀8X有魅海蓝、魅焰红、梦幻紫和幻夜黑四种配色。荣耀8X价格为：

4GB+64GB全网通版本售价：1399元

6GB+64GB全网通版本售价：1599元

6GB+128GB全网通版本售价：1899元

对比总结

从以上荣耀8X和红米Note7 Pro的对比可以看出，两款手机的主要区别在外观、拍照、性能和续航上面，红米Note7 Pro的后置拍照 性能 续航更强，而荣耀8X的自拍效果要更好一些，那么荣耀8X和红米Note7 Pro买哪个好呢?小编认为应该首选性价比更高的红米Note7 Pro，而对自拍要求高一些则适合入手荣耀8X。