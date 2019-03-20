肯德基神钱包有什么用 KFC神钱包银行卡解绑流程

肯德基神钱包是什么?神钱包怎么解绑银行卡?还不是很了解的朋友们，下面小编就为大家带来具体介绍，接着往下看吧。
神钱包是什么?
“神钱包”是加载在“肯德基”官方APP的一项内置钱包功能，为肯德基APP提供在线支付功能，近日开展的优惠便是通过该功能实现的。
“神钱包”是由百胜(中国)投资有限公司注册的商标，而百胜中国是由Yum!Brands分拆出来的，在国内市场拥有肯德基、必胜客和塔可贝尔三个品牌的独家运营和授权经营权，并完全拥有东方既白、小肥羊和COFFii&JOY连锁餐厅品牌。
因此，在上述品牌的APP内可能同样也支持“神钱包”的开通和支付。“神钱包”账户余额是基于“单用途预付卡”的购买充值，即单用途预付卡的电子账户，仅能用在该品牌旗下的餐饮服务。
KFC神钱包银行卡解绑流程：
1、打开肯德基APP，点击【我的】，找到【神钱包】;
2、然后点击已经绑定的银行卡，点击以后就会出现【解除绑定】按钮，点击即可;
3、然后按照提示进行操作直至成功解绑即可;
以上就是肯德基神钱包是什么?全部内容，更多精彩请关注91网。
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