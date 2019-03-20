红米7和荣耀畅玩8A哪个好 红米7和荣耀畅玩8A使用对比评测

2019-03-20 15:56:49 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

红米7已经上市了，很多用户都在问红米7和荣耀畅玩8A哪个好？小编为大家带来了红米7和荣耀畅玩8A使用对比评测，一起来看看吧。

性能对比

硬件方面，红米6 Pro搭载的是高通的骁龙625八核处理器，配8个最高2Ghz的A53小核，内置Adreno 506图形核心，配置了4000毫安大电池，支持QC3.0快充，性能在今年手机处理器中，属于中低端水平。从安兔兔V7跑分测试来看，红米6 Pro跑分7.8万分左右：

而红米Note7则搭载的是高通的骁龙660 AIE处理器，而这次的满血版660 AIE在性能上有15%左右的提升，相比骁龙450，性能要高了不少，辅以3GB+32GB/4GB+64GB/6GB+64GB多种存储组合，并配备了4000毫安时容量电池，如下为红米Note7跑分。

从上面红米Note7和红米6 Pro跑分对比可以看到，两款手机的性能不在一个档次，红米Note7的跑分要高出红米6 Pro不少，另外内存与存储方面红米Note7存储更为丰富一些，性能方面，红米Note7基本可以吊打红米6 Pro，续航方面两款手机保持一致。

价格对比

红米6 Pro提供赤焰红、樱花粉、流沙金、巴厘蓝、曜石黑5种颜色可选。红米6 Pro参考价格为：4GB+32GB版本价格为999元。

红米Note7共有如下所示的三种渐变色机身,3+32GB版本999元起步，4+64GB版本1199元，6+64GB版本1399元。

对比总结：从以上红米Note7和红米6 Pro的对比可以看出，两款手机在各方面均有差异，红米Note7相比红米6 Pro在拍照、性能方面要更好，而且外观也要更好看一些，同样999元的价格，红米6 Pro的优点也只有运行内存大一些了。那么红米Note7和红米6 Pro买哪个好呢?小编认为应该首选红米Note7，次之红米6 Pro。

价格对比

荣耀畅玩8A提供幻夜黑、铂光金、魅焰红、极光蓝四种配色。价格方面，荣耀畅玩8A 3GB+32GB版售价799元，3GB+64GB版价格999元。

而售价方面，红米7的2GB+16GB版本售价699元，3GB+32GB版本售价799元，4GB+64GB售价为999元。另外红米7一共提供三种颜色： 亮黑、魅夜红和梦幻蓝。

虽然红米7和荣耀畅玩8A的版本价格有所不同，但是它们3GB+32GB配置的价格保持一致，均为799元。

拍照对比

拍照方面，这款荣耀畅玩8A手机后置1300万像素摄像头，前置800万像素摄像头，属于入门级别的拍照水准，应付一般日常拍照够用了。

而拍照方面，红米7配备了800万像素前摄，背后配备1200万+200万像素AI双摄相机。这样的配置用在一款百元机上，还是挺厚道的。

从以上相机规格对比可以看到，红米7和荣耀畅玩8A的拍照规格相差很小，只是红米7比荣耀畅玩8A多了一个后置200万的副摄像头，在实际体验中红米7和荣耀畅玩8A的拍照效果区别不会太大，因此我们就不进行拍照样张对比了。

续航对比

红米7使用了4000mAh大容量电池，而荣耀畅玩8A使用了3020mAh容量电池，续航方面红米7要比荣耀畅玩8A强不少。

对比总结：从以上红米7和荣耀畅玩8A的对比可以看出，两款手机在外观上差异很小，主要区别在续航上，红米7相比荣耀畅玩8A续航更强，性能也要略好一点，那么红米7和荣耀畅玩8A买哪个好呢?如果是相同的配置与相同的价格，小编建议大家首选续航更好的红米7。当然你也可以根据自己的品牌喜欢度来选择荣耀畅玩8A了。