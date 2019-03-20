红米Note7和红米6Pro哪个好 二者深度使用对比评测

2019-03-20 15:54:02 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

红米Note7已经上市了，很多用户都在问红米Note7和红米6Pro哪个好？小编为大家带来了二者深度使用对比评测，一起来看看吧。

红米Note7和红米6Pro哪个好

外观对比

外观方面，红米6 Pro配备一块5.84英寸2280x1080分辨率全高清19:9全面屏，屏幕面板为LCD，432 PPI，属于千元机主流水平，结合刘海全面屏屏占率还比较高，在同价位手机中，屏幕体验上还是不错的。

红米Note 7正面是一块6.3英寸2.5D水滴全面屏，分辨率为2340*1080，下巴相对来说还是比较宽的。 红米Note7背部同样是一块2.5D玻璃。

从以上红米Note7和红米6 Pro的外观对比来看，红米Note7要比红米6 Pro屏幕更大、分辨率略高一些，就画质来讲红米6 Pro屏幕小一些画质会更好一些，屏占比方面红米Note7要比红米6 Pro的高，另外不同的就是红米6 Pro正面为标准刘海设计，而红米Note7为水滴屏设计。外观方面来看的话，红米Note7更好看一些。

拍照对比

红米6 Pro搭载了后置1200万+500万像素双摄像头，只不过前置摄像头有所缩水，前置相机为500万像素，并取消了柔光补光灯。如下图所示为红米6 Pro的拍照样张：

而红米Note7主摄为4800万像素，支持像素四合一输出1200万像素照片，它的副摄为一颗500万像素摄像头。而前置则为一颗1300万的自拍摄像头。

从以上相机参数对比来看，红米Note7要比红米6 Pro拍照规格要高了不少，从以上拍照样张我们也可以看得出来红米Note7拍照效果要优于红米6 Pro。

性能对比

硬件方面，红米6 Pro搭载的是高通的骁龙625八核处理器，配8个最高2Ghz的A53小核，内置Adreno 506图形核心，配置了4000毫安大电池，支持QC3.0快充，性能在今年手机处理器中，属于中低端水平。从安兔兔V7跑分测试来看，红米6 Pro跑分7.8万分左右：

而红米Note7则搭载的是高通的骁龙660 AIE处理器，而这次的满血版660 AIE在性能上有15%左右的提升，相比骁龙450，性能要高了不少，辅以3GB+32GB/4GB+64GB/6GB+64GB多种存储组合，并配备了4000毫安时容量电池，如下为红米Note7跑分。

从上面红米Note7和红米6 Pro跑分对比可以看到，两款手机的性能不在一个档次，红米Note7的跑分要高出红米6 Pro不少，另外内存与存储方面红米Note7存储更为丰富一些，性能方面，红米Note7基本可以吊打红米6 Pro，续航方面两款手机保持一致。

价格对比

红米6 Pro提供赤焰红、樱花粉、流沙金、巴厘蓝、曜石黑5种颜色可选。红米6 Pro参考价格为：4GB+32GB版本价格为999元。

红米Note7共有如下所示的三种渐变色机身,3+32GB版本999元起步，4+64GB版本1199元，6+64GB版本1399元。

对比总结：从以上红米Note7和红米6 Pro的对比可以看出，两款手机在各方面均有差异，红米Note7相比红米6 Pro在拍照、性能方面要更好，而且外观也要更好看一些，同样999元的价格，红米6 Pro的优点也只有运行内存大一些了。那么红米Note7和红米6 Pro买哪个好呢?小编认为应该首选红米Note7，次之红米6 Pro。