地铁离去真实模式玩法介绍 地铁离去真实模式玩法解析

地铁离去是一款射击游戏，在地铁离去中一些小伙伴对于真实模式该怎么玩并不是太了解，那么在游戏中真实模式又有哪些玩法与技巧呢?接下来就请大家跟小编一起来了解一下这方面的内容吧!
地铁离去真实模式玩法解析
莫斯科就是走个流程
在控制室救出老婆后出门，老婆上墙，你下阶梯后马上靠左边蹲下走，顺便拿飞刀。注意不要露出身子看那两个巡逻的，秒被发现。等守卫走过火盆后到暗处，两发左轮解决。真实模式左轮无须打头，一般打身不是手脚这种也是直接秒。不要去灭火桶，秒被发现。继续靠左借箱子摸过去台阶。台阶上的敌人飞刀解决省子弹，然后跳上去关灯。等下面远处敌人走开后跳下来两拳打死两个。然后直接跑到红门开门过。
真实模式不能走右边，台阶下那个敌人一秒发现你，也不能走台阶，秒发现，最好就是从箱子那边跳上去。
抢火车这段简单，老婆无敌，猥琐跟着老婆可以一枪不开过。出门列车战斗这段和普通难度一样。
伏尔加河
教堂篇
从窗子出来后穿过夹缝，先上楼处理掉三个敌人。然后从右边下去。这里如果直接走右边秒被楼上敌人发现。所以要先处理。下来后灭火把，敌人正准备往外走，走过去锤晕。梯子下楼可以直接走出去码头。完美潜入完成。
划船从码头出来后，到地下入口的码头上岸。上来把右边废墟的四个变异清了，耗费四发散蛋。反正后面吊车滑下来也是要清的，早点清了。废墟出门左拐就到吊车区了。推荐爬集装箱走楼梯上去，可以顺路拿配件也没怪。到楼顶绕圈等npc打死变异即可不开一枪。
救老婆这段和普通一样。救三人质和拿吉他与普通一样。然后是去拿轨道车这段，划船进去刚下船左拐会有一段涉水道路，走过去会刷6-8个变异。先换好燃烧弹，直接跑过去到楼梯前，转身朝路口一发燃烧弹全部解决，节约大量子弹。后面落单的用气枪一个个点死就可以和普通难度一样了。其他的都和普通难度一样了。油站敌人这里注意不要上天台，会刷很多变异怪。
开始和正常流程一样，吉他塔滑过去和老婆汇合，注意这里没存档的话跑上去吊车先睡一觉存个档不然有的你哭。然后最走左边那路，干掉一个敌人后下楼梯到地下。干掉两个敌人后准备上船。这里船边站一个，还有一个绕船仓巡逻，等巡逻的转到后面时候左轮干掉船边的，走上去关灯。这时候巡逻的快走过来了，直接迎面上去锤晕。
下面是真实模式，不能急着走过去，要先看岸上的三个敌人，这时候应该会分开开始巡逻。注意中间那个，等他走开背对船时候过去爬梯子息火盆和干掉船仓顶那个。如果岸上巡逻的面向船这边就是秒被发现。其他难度你可以当岸上没人随便搞。后面和普通一样了。
上桥篇
前半段和普通难度一样。后半段是真实模式。万幸上电梯后会自动存档。
电梯出来后靠右走，等巡逻转到木板后过去无声搞死。爬过架子走到铁门那里，打掉锁进门，灭掉火炉后出门。这个时候巡逻兵正在往靠近你的这边楼梯走。一枪解决。不要急着上去灭火把。等一会抬头从木板缝可以看见上面一个巡逻的。用消音左轮从缝里一枪解决。这应该是真实模式唯一道路。上去灭火把。然后有三条路，正面的台阶，左边有火盆的通道和后面刚刚巡逻兵那条路。真实模式下前两条路都不行。
正面的台阶，台阶上有个一直望着的，右手边有一个巡逻的和一个一直和台阶兵对望的。左手火盆通道，非常容易被那个一直望台阶的敌人发现。而且过去后你会发现原来正面台阶上的兵居然转身望你这边了?!这设定真服。所以你需要提前干掉高台的巡逻兵以便走这边。摸上来后，也不能直接走，会转身那个台阶上的兵会望过来，底下巡逻的也会发现你。所以要等巡逻的走开同时台阶上的不望这边才能走过去。
只有这样才能完美潜行。至于被发现突突突的情况，两枪死，个人觉得比潜行难还费资源。
地堡这也是流程篇，一路突突突即可。和普通一样。AK用长枪杆打人都是一枪死。子弹充足可以随便浪。重甲兵全部燃烧弹扔完肯定死了。
火车过渡上记住去把AK换喷子，里海一出来要用。
火车上换好喷子，拿上火焰弹直奔汽车去。一路变异怪，喷子一枪一个小朋友。上楼打晕solo后会爬一个变异上来，同时车顶会刷2个变异。喷子喷死爬上来的那个，然后左轮点死车顶两个。这时候会有更多变异爬上来，不要管直接滑下去跑到车那里开门触发剧情即可。拿车子后就和普通一样过了。
里海的道德点非常容易获得。
不杀solo+1，灯塔不杀受伤的+1，找到照片和给水壶+1，偷水放奴隶+1，偷水潜行成功+1，救废船奴隶+1，偷油潜行+1，见boss路上救奴隶+1，救女的+1但是会立马触发战斗。
整体任务大部分和普通一样。细节是破船救奴隶可以不打路上敌人，直接绕路把车开到破船门口，有个梯子给你爬上去，不用滑锁下来进船。进去后和普通难度一样。
火车过渡篇
看完结婚后去车头过剧情，然后跑去车位工作台把所有配件下掉。这样在针叶林只要拿回背包就可以装狙击镜和激光。
针叶林出门救土匪，向右走到被警告的桥。下桥转回左边房子拿夜视(地下室)和带夜视的弩。然后不要滑锁。原路返回走警告的桥，拆掉诱饵后过桥走右边可以直接从右边房子后面绕过去。
往前走过了凉亭有个缺口给你爬上去，但是注意要晚上，白天爬缺口秒发现你。普通难度随便爬都不会发现你。后面任务就和普通难度一样了。
真实模式人类敌人视野巨广，第三个海盗营地，我试过半夜过去摸船，走到楼梯下刚准备吹灯就被发现了，也不知道是哪个位置的敌人看到我。
三个营地都有奖杯视频不多说了。伐木厂，滑锁过去后有弩和一个尸体，注意尸体后面有10发爆炸箭别漏了，晚上去很容易miss掉。下来后进厂一路跑酷开发电机开灯上电梯即可，一枪都不用打。后面基本和普通一样过了。
火车过渡没有好说的。直接到死城。前半部分有老头，跟在后面猥琐就是了，偶尔有不找老头来打你的散弹秒，这里不用节约子弹。带一把散弹一把AK，其他子弹不够资源可以拆了。我是觉得资源很够。难点在于后半自己上路这段，爬出来后上楼梯进车厢，电磁炮直接解决下面的变异在走。然后来到一个有大探照灯的地方。需要打很多变异才能去开门划船。
推荐打法是走横梁。2楼地板是腐烂的，走上去会坏掉然后掉下去，但是横梁是不会坏而且可以走，所以走横梁部分到中间有个尸体那里摸资源。然后站那里可以看清全场，同时由于没有路(怪不会走横梁)变异无法爬上来追打你。这样即可无伤慢慢打掉全部变异。
注意全部打完后探照灯才会熄灭，等这时候走横梁到楼梯处下楼，不要跳下来，真实模式会挂的。开门进去准备划船。划船段没有好说的了，大小水蛭出现的位置是固定的，背版即可轻松过。过了划船一路跑酷到猴子处，真实模式电磁炮5枪必定打死。理论上5只猴子也就是25发钢珠的资源，肯定够了。轻松过没什么好说的。要做无伤害过猴子奖杯请开低难度简单完成。最后就是结局了。
以上就是地铁离去真实模式的玩法，希望可以帮助到您!
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