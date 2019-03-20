刀塔自走棋人类元素怎么玩 刀塔自走棋人类元素法玩法技巧介绍

2019-03-20 15:51:37 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

在刀塔自走棋中，一些玩家对于人类元素法该怎么玩并不是很清楚，那么在游戏中人类元素法究竟该怎么玩呢?接下来就让小编给大家介绍一下这方面的相关内容吧!感兴趣的玩家别错过了哦!

刀塔自走棋人类元素法玩法解析

核心buff：

1.四元素：元素家族真是单卡弱成狗，凑齐两个开始起效，四个毁天灭地;这世界上根本没有med，或者说人人都是med。你打我反手就是一个石化，4秒时间还不需要施法过程，石化结束人都没了。

2.四人类(两法两战)：反手石化完正手再来个沉默，人均敌法师了解一下?特别是在后期大招都摆前排的环境里，a到就是赚到;

3.三法师：法师伤害高是高，奈何光法是个奥斯卡，谜团作为术士也经常反向大招日神仙。但是有战士和元素的配合下能把敌方限制在一定范围内，大大提高了容错率;

4.三战士：没啥好说的，法师必备的爹，别跟我谈地精法，地精buff给到后排真的欲仙欲死，本来法师成型也不便宜，地精还要天胡看脸，已经在我的白名单上被除名了。船长和狼人在这个版本都是人们追二不追三的存在，很好拿到两星。

备选buff：

1.双野兽：干货时间到，双野兽的意义其实不在于攻击力，而在于回蓝速度，回蓝判定过程如下：

判断攻击者是否法师 萨满 术士

是 回蓝=伤害/2.5 不超过20

否 回蓝=步骤2.3得到的受伤者回蓝最多10

乘以装备系数向下取整 (虚无宝石羊刀神秘法杖2 坚韧球2 刷新3);

野兽buff的存在使法师在冰女的加持下，能在第一时间放出大招，一级光法甚至能推两次波!这点在中后期都是非常有意义的，除非阵容需要下列情况的特殊针对。

2.双娜迦：听说人均med?一姐的面子往哪搁，一姐除了控制可是还有魔抗buff的啊!但是笔者建议决赛圈或者之前发现还有一家法师实力强劲，可以屯一手大鱼和潮汐，因为一星med真的根本没有发挥的空间或者上场的价值;

3.恶魔，恶魔猎手：这里恶魔特指doom，因为人类沉默大多是前排，doom的ai非常高会自动选择一个厉害的角色来沉默(ta跳进了变pa简直笑开花，虽然有时会doom个放了熊的熊德)，本身身材数值也非常优秀，可以一拿。敌法则比较梦想了，前期来的顺可以三星，后期(七八人口)还没三果断卖了，因为这套体系在后期卡位特别紧张(中期只有仨人类或者仨元素的时候卡位充裕，可以考虑拿一张)。

前期转型征兆及运营：前期什么战士都要拿，来兽人胡就玩兽人法，但是兽人较为热门，迟迟不到两星果断卖掉兽人。来海民，小小，狼人，水人这些牌不要放过，特别是元素，当前版本开发的兼容性不高，特别容易过渡到两星。在前期小buff没有多大作用的环境里，越早的两星提供的战力越明显，是保持连胜，帮助过渡到中期的的基础。或者一些当前阶段较容易过渡的buff，比如笔者前期来了海民+蛇棒的组合，入的很爽。

中期：中期尽早凑齐三法的组合，战士选择很多，可以慢慢转，而三法最好选电棍+冰女+光法;或者火女+电棍+光法;电棍+冰火姐妹花，没有其他组合(因为要凑四人类)。火女两星>冰女一星，毕竟火女是经过加强的，冰女两星之后老规矩，火女就地处决。

后期：这时候阵容已经成型了，我们默认已经有了上述的核心buff。剩下的就是小buff的取舍了，在上文情况三四中有提到具体的应对措施。献上最终阵容。

技巧

1.鼠标悬停在d键时可以看到当前1~5费棋子的刷新概率，元素法小小和水人都很配3，故在还有两三个上三星或者听一个上二星，同时八本场上粉卡还在一星时，可以看看升级是不是太早，导致后场马厩卡太多牌，避免经济也崩了，战力也没有质变的情况发生。

2.摆位时将人类放前面，但是适当放一两个肉在后排防刺客，光法放倒数第二排，防止被刺客吸引火力而空大;谜团一级不能放第一排，容易大不出来人就没了;有些人喜欢把电棍放第一排触发元素buff，其实个人认为舍本逐末，因为石化主要是争取时间给法师放大，法师顶伤害，不如多留点存活的余地放多一个大招来的实在，所以电棍老老实实顶中间。

以上就是刀塔自走棋人类元素法的玩法，希望可以帮助到您!