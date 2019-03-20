魔兽世界怎么获得新玩具狮王之傲烟花？狮王之傲烟花方法介绍

2019-03-20 15:50:53 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

狮王之傲烟花是魔兽世界游戏中新上线一款玩具，很多玩家都很喜欢，那么狮王之傲烟花该怎么得呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

魔兽世界狮王之傲烟花获得方法

售价：45元

用史诗般的花火庆祝胜利

经过激烈的短兵相接，你最终成功击败了一名强敌，此时还有什么更能令你满意呢?

那就是在刚刚倒下的敌人身上放置一枚烟花!在刚刚被击败的敌方玩家身上燃放这些可重复使用的烟花，点亮天空，给敌方阵营发送一个明确的信号吧。

总结：玩家在暴雪商城花费45元直接购买获得，具体内容如上