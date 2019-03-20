肯德基神钱包开通流程介绍 近期神钱包优惠一览

2019-03-20 15:49:23 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

神钱包是百胜集团的，只能在品牌旗下的餐饮使用。而肯德基神钱包可以享受很多优惠活动，所以现在很多人都想要开通。肯德基神钱包怎么用呢?下面介绍开通方法。

神钱包介绍

“神钱包”是由百胜(中国)投资有限公司注册的商标，而百胜中国是由Yum!Brands分拆出来的，在国内市场拥有肯德基、必胜客和塔可贝尔三个品牌的独家运营和授权经营权，并完全拥有东方既白、小肥羊和COFFii&JOY连锁餐厅品牌。

因此，在上述品牌的APP内可能同样也支持“神钱包”的开通和支付。“神钱包”账户余额是基于“单用途预付卡”的购买充值，即单用途预付卡的电子账户，仅能用在该品牌旗下的餐饮服务。

肯德基神钱包开通流程

1、打开肯德基APP，在首页找到【神钱包】，点击进入以后，选择【银行卡】进行绑定：

2、银行卡绑定成功以后，在消费时便可以打开肯德基APP，进入“我的余额”，点击【付款码】，然后在结算页面选择【神钱包】;

近期神钱包优惠：

3月13日至3月16日，堂食满40元立减15元优惠(最高优惠15元)、宅急送满68元立减15元

3月17日至3月19日，单笔消费堂食满50元立减20元、宅急送满78元立减20元。