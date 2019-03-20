全境封锁2怎么获得鬣狗钥匙？鬣狗钥匙获得教学

2019-03-20 15:47:23 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

鬣狗钥匙在全境封锁2游戏中玩家可以用来开启宝箱的，但是不少小伙伴都不知道鬣狗钥匙该怎么得？在哪得？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

全境封锁2鬣狗钥匙获得方法介绍

首先，到达这个房间，在这个房间的左侧，有一个白色的长条，走过去到达房间。

到白色长条处，可以看到白色长条能够打开，打开白色长条打开，里面有一把钥匙，拿走

找到钥匙到达金库左侧第一个门里面有一个鬣狗箱子，打开门进入房间。

可以找到鬣狗箱子，打开有机会搜到红色奇特冲锋枪的配件，找到箱子。

总结：这箱子是在金库附近，需要使用钥匙才能打开，可以获得冲锋枪的配件，具体方法如上!