肯德基春分半价桶怎么满50减20 肯德基春分半价桶教程一览

2019-03-20 15:47:19 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

肯德基在春分节气，推出了春分半价桶活动。原价110元的全家桶，现在55元就可以买。而且还可以领优惠券，满50减20，最终只需要35元，超级划算。一起看看吧。

肯德基春分半价桶怎么满50减20

1、打开肯德基公众号 – WOW会员 – 会员特权 – 我的 – 我的卡包，卡包里有一张春分半价桶优惠券

2、春分半价桶大部分地区都是55元，分为3种套餐(在下面有3种套餐的详细介绍)，点击优惠券会出现一个商品优惠条码，点单时让店员扫描一下那个优惠条码

3、付款使用肯德基app内神钱包或者云闪付付款立减20元，只需要付款35元即可购买

春分半价桶餐餐多少钱

原价110，半价后55。然后使用神钱包，只需要35元。

A:香辣鸡腿堡1个 新奥尔良烤鸡腿堡1个 新奥尔良烤翅2块 劲爆鸡米花(大) 1份 黄金鸡块5块 红豆派1个 薯条(中) 1份 百事可乐(大) 2杯。

B: 避风塘大虾鸡腿双层堡1个 新奥尔良烤鸡腿堡1个 劲爆鸡米花(大) 1份 香 辣脆皮鸡腿2个 红豆派1个 薯条(中) 1份 百事可乐(大) 2杯。

C: 香辣鸡腿堡1个 新奥尔良烤鸡腿堡1个 劲爆鸡米花(大) 1份 香辣脆皮鸡腿2个 红豆派1个 薯条(中) 1份 百事可乐(大) 2杯。