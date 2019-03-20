小满钱包如何解除银行卡 小满钱包解除银行卡教程

2019-03-20 15:42:33 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

百度钱包现已改名为度小满钱包，很多用户在使用过后，表示不怎么喜欢这个软件，想要解除银行卡的绑定，怎么操作呢?下面小编就来给各位小伙伴带来度小满解绑银行卡的详细教程。感兴趣的小伙伴们随小编一起来看看吧。

【详细教程】

1、其实方法很简单，只要打开百度APP，在个人中心页面找到钱包，点击进入，从顶部的功能列表里选择“银行卡”功能按钮，等待下一步操作。

2、然后在“我的银行卡”界面里，找到你想要解除绑定的那张银行卡，单机进入详情页面。

3、最后进去就会在底部看到一个很显眼的按钮——解绑银行卡，单机它然后根据系统要求填写支付密码即可解绑了。

这就是小编这次为大家带来的如何解绑度小满银行卡的具体操作，情况小编说的很详细了，相信大家都已经了解了。有需要的小伙伴们可以通过这个方法，把多余的银行卡解除掉。