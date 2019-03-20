肯德基春分半价桶价格是多少？肯德基春分半价桶价格介绍

2019-03-20 15:41:19 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近不少网友都在问肯德基春分半价桶多少钱?神钱包怎么买春分半价桶?相信很多小伙伴都很好奇吧，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

肯德基神钱包购买春分半价桶教程：

打开肯德基官方app，选择【到店取餐】或【打包】，将55元的半价桶券加入购物车，提交订单后，选择【神钱包付款】，会有绑卡立减20的字样，随意绑定一张银行卡即可，银行卡里留37元，付款选择刚刚在神钱包里绑定的那张银行卡，全程不提示-20,但是付款结束后即可显示55-20!

具体步骤：

肯德基app→右上角→神钱包→绑定银行卡→回到主页面→自助点餐→选择餐厅→预约点餐→堂食或外带→我的卡包→选择半价桶→神钱包付款→实付35;