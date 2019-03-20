鬼泣5但丁武器怎么选择？但丁全武器解析

《鬼泣5》是最近非常火的一款游戏，最近不少小伙伴都在问但丁武器哪个好？该怎么选择？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！
但丁全武器评价分享
一：叛逆/斯巴达
老朋友，这俩传统武器性能依旧稳定，由于技能少的缘故，不少技能使用起来都比但丁剑更舒服方便一点——特别sm风格转剑，镜头瞎晃的情况下劈，123打棒球，这仨技能用叛逆在出招感觉上优化明显。但是同样的，花样和伤害上就比但丁剑差点儿意思了。
二：魔剑但丁
普通招式上有：
1，AAA三连砍。
2，A AAAAA，原地突刺。
3，AA AA，转剑二连。
4，长按A，放浮游剑。
5，锁定前冲A，咿呀剑法及其百万突刺派生。
6地面锁定后A，上挑。
7;锁定后前蓄力A AA;斩风3连。
8空中AAAA，空中4连 。
9：空中锁定后A，下劈。
sm风格招式有：1，L，浮游剑4连 。
2，锁定前L，浮游剑前冲。
3，锁定后L，浮游剑大回环[能上天]。
4，锁定后前L，123打棒球。
魔剑但丁的复杂程度这样数一圈下来把我自己吓了个半死，而且很多原来是风格技能现在换到普通招上之后出招按键麻烦了很多，但是相对的，sm风格下的浮游剑技能几乎可以和任意技能同时使用[除了123打棒球][其他技能使用过程中切到魔剑但丁然后按个L即可放出浮游剑，貌似不打断原技能]，某种意义上起到了和尼禄蓝手近似的定怪增伤的效果，同时搭配锁定后L的大回环浮游剑，目测可以实现吹飞之前把怪甩上天——然而我从未成功过。
三：拳套
[虽然要先打10拳蓄力]相对而言脚套我就找到个星落有用，还有托马斯对V哥五月雨有奇效。
四：狗棍
各种意义上强无敌的武器。锁定前A回旋棍，锁定后前A冰罩子拼刀无敌，锁定后A送你上天，蓄力A各种电人，更不说蓄力锁定后L的电场一发气绝无压力真升直接爽到——唯一的问题是，这玩意的位移手段只有sm风格锁定前L的撑杆跳，骗术师之后要等下地。
五：摩托车
风格骑摩托拼刀爽到，平A无限滞空继续爽到——但是伤害……总感觉有点抓急，同时连击对于按键时机多少有点要求，需要一点练习，要不然连击失误收招有点慢，高难度下颇为危险。
六：双枪
这次双枪最大的改动好像是双枪的击发频率有改动?同时对于单一目标可以直接枪神锁定前L使出高速连射。
七：散弹枪/霰弹枪——管他叫啥呢
蓄力之后只有一发就很蛋疼，滑步射很帅，没了。
八：双火箭
DH难度下高伤害打大型boss很爽，一通导弹打V那仨魔宠更爽，一发激光炮拦截V哥龙车爽到没边。
九：帽子(钞能力)
目测本作但丁手里最强远程武器，平射高伤高射速，15w钞能力陨石大概是但丁手里最高伤害单发技能，锁定前+远程带帽子之后收帽子时接远程键引爆可以将怪炸出大硬直同时炸到但丁身边方便JC，临场表现堪比尼禄鬼手抓怪，此外长按远程的蓄力技陨石球貌似搭配狗棍防护罩可以有极佳视觉效果?
不少玩家都在问刀塔自走棋游戏中人类元素法要怎么玩呢?很多小伙伴都知道前期中期后期玩法都是不一样的。那么，刀塔自走棋人类元素法玩法技巧是什么样子的呢？下面小编就为大家带来了关于人类元素的具体玩法介绍啦!刀塔自走棋人类元素法怎么玩核心buff：1.四元素：元素家族真是单卡弱成狗，凑齐两个开始起效，四个毁
只狼影逝二度血烟在游戏中很是强力的技能之一，但是不少玩家不知道在游戏中什么时候使用血烟有效果？下面小编为大家分享一下只狼影逝二度血烟释放技巧攻略，感兴趣的小伙伴一起来看看吧！只狼影逝二度的血烟是个比较强力的技能，需要玩家们消耗一定数量的纸人才能使用，还需要满足一些特定的条件，具体的方法有哪些?小编整
只狼影逝二度一款动作角色扮演游戏，只狼影逝二度的破戒僧分身是boss的二阶段变身，而且这个分身状态下的boss非常强力，不过可以利用一些小技巧跳过这个分身，具体的方法有哪些?和小编一起去看看吧!跳过破戒僧二阶段分身技巧第二阶段往雾门正对方向的树上跳，锁定忍杀，可直接跳过二阶段分身，宫崎老贼不修改的前
全境封锁2狙击手十分看重装备，合理的天赋搭配能够带来极大的帮助，91单机小编给大家带来全境封锁2狙击手武器装备推荐，需要的朋友还不快进来看看。狙击手武器装备推荐武器选择主武器栓狙(单发步枪)，副武器选择突击步枪或者射手步枪(看你自己习惯)，手枪无要求。武器天赋选择栓狙：主天赋(激活天赋)：第一滴血，
刀塔自走棋什么是理财流?理财流怎么玩?想必很多朋友都不是很清楚吧，今天91小编给大家带来了理财流介绍及玩法一览，希望能够帮助到大家。前期收益详细分析战术核心：开局只选地精4流氓，存钱到50然后只花利息。这样你会非常富有，我基本上把把都是12波存够50块钱(不管连胜连败还是一胜一败)，30波就10人口
刀塔自走棋野兽亡灵猎阵容推荐，野兽亡灵猎在近日迎来了春天，很多朋友都冲上了新段位，小编为大家带来了刀塔自走棋野兽亡灵猎阵容打法详解，一起来看看吧。野兽亡灵猎阵容优点打法详解阵容的优势点首先是阵容可替换性非常高，3战士前排海军海民狼人，海民1金想上2星太简单，狼人和海军，可以用娜迦战士，恶魔战士，元素
全境封锁2是一款第三人称射击+角色扮演游戏，全境封锁2网络延迟怎么查看呢?全境封锁2游戏中玩家想要查看网络延迟需要使用工具才可以查看，下面小编给大家带来查看延迟工具，感兴趣玩家快来看看吧!全境封锁2网络延迟查看方法小编为大家分享的是利用工具查看延迟的方法工具下载地址：点击进入工具仅用于查看进入的服务
只狼影逝二度义肢鞭炮手是游戏中主角的义肢之一，作用非常大，很多小伙伴不知道在游戏中怎么使用义肢鞭炮手？下面小编为大家分享一下只狼影逝二度义肢鞭炮手的使用攻略，一起来看看吧！只狼影逝二度这款游戏即将发售，而且游戏的主人公是独臂的武士，不过他可以使用各种奇特的义肢，那么这个义肢鞭炮手该怎么用?小编整理了
超级机器人大战系列援护是经典系统，合理的运用能够增加很多输出，91单机小编给大家带来机战t援护攻击发动条件，一起来看下吧。援护攻击发动条件援护攻击lv1,2,3,4(lv4=可以支援4次)必须条件1.有援护攻击技能的人物要还未待机。2.射程要打到共同敌人。3.被援护攻击的人要站在可被援护攻击的人上下
不少玩家对于dnf游戏都非常喜欢，很多小伙伴都想知道dnf中黑天之主武器的外观属性怎么样呢?相信大家都很想知道吧!赶紧来和小编一起看看黑天之主武器外观属性介绍，想知道的小伙伴一起来看看吧!黑天之主武器外观属性介绍具体属性：物理攻击力+1172魔法攻击力+1288独立攻击力+723智力+78快速攻击速