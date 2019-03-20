鬼泣5但丁武器怎么选择？但丁全武器解析

2019-03-20 15:37:54 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

《鬼泣5》是最近非常火的一款游戏，最近不少小伙伴都在问但丁武器哪个好？该怎么选择？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

但丁全武器评价分享

一：叛逆/斯巴达

老朋友，这俩传统武器性能依旧稳定，由于技能少的缘故，不少技能使用起来都比但丁剑更舒服方便一点——特别sm风格转剑，镜头瞎晃的情况下劈，123打棒球，这仨技能用叛逆在出招感觉上优化明显。但是同样的，花样和伤害上就比但丁剑差点儿意思了。

二：魔剑但丁

普通招式上有：

1，AAA三连砍。

2，A AAAAA，原地突刺。

3，AA AA，转剑二连。

4，长按A，放浮游剑。

5，锁定前冲A，咿呀剑法及其百万突刺派生。

6地面锁定后A，上挑。

7;锁定后前蓄力A AA;斩风3连。

8空中AAAA，空中4连 。

9：空中锁定后A，下劈。

sm风格招式有：1，L，浮游剑4连 。

2，锁定前L，浮游剑前冲。

3，锁定后L，浮游剑大回环[能上天]。

4，锁定后前L，123打棒球。

魔剑但丁的复杂程度这样数一圈下来把我自己吓了个半死，而且很多原来是风格技能现在换到普通招上之后出招按键麻烦了很多，但是相对的，sm风格下的浮游剑技能几乎可以和任意技能同时使用[除了123打棒球][其他技能使用过程中切到魔剑但丁然后按个L即可放出浮游剑，貌似不打断原技能]，某种意义上起到了和尼禄蓝手近似的定怪增伤的效果，同时搭配锁定后L的大回环浮游剑，目测可以实现吹飞之前把怪甩上天——然而我从未成功过。

三：拳套

[虽然要先打10拳蓄力]相对而言脚套我就找到个星落有用，还有托马斯对V哥五月雨有奇效。

四：狗棍

各种意义上强无敌的武器。锁定前A回旋棍，锁定后前A冰罩子拼刀无敌，锁定后A送你上天，蓄力A各种电人，更不说蓄力锁定后L的电场一发气绝无压力真升直接爽到——唯一的问题是，这玩意的位移手段只有sm风格锁定前L的撑杆跳，骗术师之后要等下地。

五：摩托车

风格骑摩托拼刀爽到，平A无限滞空继续爽到——但是伤害……总感觉有点抓急，同时连击对于按键时机多少有点要求，需要一点练习，要不然连击失误收招有点慢，高难度下颇为危险。

六：双枪

这次双枪最大的改动好像是双枪的击发频率有改动?同时对于单一目标可以直接枪神锁定前L使出高速连射。

七：散弹枪/霰弹枪——管他叫啥呢

蓄力之后只有一发就很蛋疼，滑步射很帅，没了。

八：双火箭

DH难度下高伤害打大型boss很爽，一通导弹打V那仨魔宠更爽，一发激光炮拦截V哥龙车爽到没边。

九：帽子(钞能力)

目测本作但丁手里最强远程武器，平射高伤高射速，15w钞能力陨石大概是但丁手里最高伤害单发技能，锁定前+远程带帽子之后收帽子时接远程键引爆可以将怪炸出大硬直同时炸到但丁身边方便JC，临场表现堪比尼禄鬼手抓怪，此外长按远程的蓄力技陨石球貌似搭配狗棍防护罩可以有极佳视觉效果?