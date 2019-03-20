全境封锁2暗区怎么配装 全境封锁2暗区配装及天赋推荐

2019-03-20 15:37:52 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

全境封锁2游戏大家都玩了吗？很多玩家都在问全境封锁2暗区怎么配装？小编为大家带来了全境封锁2暗区配装及天赋推荐，一起来看看吧。

武器装备

武器：Vector SBR .45。

全游戏最高的射速，.45可以装备爆率枪管，导致光用这把枪就有44.5%爆率(激光10%，枪管20%，SMG本身14.5%=44.5%)。

品牌：道拉格斯3件套、索寇罗2件套、飞龙纺织1件。

道拉格斯：准度、爆伤、爆率。

索寇罗：SMG伤害、爆伤。

飞龙纺织：爆伤。

只算武器和品牌，你已经有51.5%爆率了(爆击率上限为 60%)。

核心天赋

胸：狂战士，每损失10% 最大装甲就提升10% 武器伤害 (SMG/AR/SG)。

手：吸血，每次爆击时恢复2% 最大护甲和15% 最大生命 (LMG/SMG/AR)。

背包：安全护卫，击杀后获得持续20秒的150% 治疗和修复护甲效果加成 (5- 火力)。

武器：压力使然，每损失10% 最大装甲就提升10% 爆击伤害 (5- 火力)。

其他部位可选天赋：20% 装甲回复/10% 装甲上限，提升装甲可保命同时提升吸血效果。

膝盖可选隐藏身影：当你的护甲耗尽时，干扰附近敌人10秒，冷却30秒。

属性取向

暴击机率先达到60%，别溢出，51.5%爆率的基础上再推8.5% 机率已经搞定了。

配装基本上是爆头→武器伤→爆伤，PVE精英伤又大于爆头伤害。

因为伤害公式是相乘的，尤其是我们护甲愈低，暴伤愈高，最终暴伤会超过150%，爆伤收益相对于武器伤是愈来愈低。

由于我们要把火力压在5以内，基本上除了狂战士和吸血，在最理想的配装还能配出技能强度、冷却或者超多的额外护甲。

配出技能强度的话，可以在吸血狂战士的基础上增添玩法：

盾反流，PVP十分残暴，PVE一秒碎盾就别提了(需求盾牌血量加成)。

治疗喷雾+防弹无人机，PVP栓狙秒天秒地我猜大家都知道了，基本上爆头伤害在21到31万左右，防弹无人机可以让你避免被秒杀。

治疗喷雾在有电力加成后就有很多选择了，包括范围、备弹、治疗效果、持续时间，防弹无人机也能提升吸收伤害量。

别忘了我们击杀后有150%治疗量加成，治疗喷雾跳一下就是半条护甲。