鬼泣5怎么打序章boss？序章打死boss技巧分享

2019-03-20 15:36:17 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

《鬼泣5》是一款深受玩家喜爱的游戏。相信不少小伙伴都不知道在游戏中序章boss怎么打？有哪些打法技巧吧？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

序章打死boss方法

只是为了拿到成就而研究的这套方法，所以选择的是人类模式。(不喜勿看)

需求：

火箭手Punch Line≥3只 为了保险最好全带满，无需考虑其他Devil Breaker。

魔人槽≥5格 因人而异，按需调整，笔者是六格过的，反正不嫌多。

方法：

通常人类难度下红水晶可以被3次火箭蓄力拳砸碎，不排除意外可能。

然后开魔人欧拉就行了，不用太在意连招，狂日就完事了。

要点：

注意躲避URIZEN的施法，蓄力过程中受到攻击会使手臂报废，所以建议多携带手臂。

千万不要吃父爱火球战斗到后面很可能一颗把你打残，而且火球一般都是成双的。

激光会来回扫一遍，伤害也不低，为了保险不要再有激光的时候蓄力火箭。一会吃个砸瓦鲁多够你呛的了。

贴脸不要忘了躲技能。