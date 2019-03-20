鬼泣5精英手柄尼禄改键 尼禄精英手柄键位设置推荐

2019-03-20 15:35:01 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

鬼泣5游戏大家都玩了吗？很多玩家都在问鬼泣5精英手柄尼禄键位怎么设置？小编为大家带来了尼禄精英手柄键位设置推荐，一起来看看吧。

平A、跳跃、机械臂这三个按键很平不打手，于是就分成一组X A B。

枪A的话位置有点别扭把原先的锁定键和它换了，在RB的位置很舒适。

原先的重置机械臂使用率太低就换成了鬼人，LT RT这两个默认就很不错，打节奏也顺手。

Y键锁定的话手指不够，映射在左下拨片，刚好对应右下拨片切换锁定。

至于可以无敌躲招的空中嘲讽，左上拨片也很合适.右上拨片刚好可以拿去视角回正。

新键位可能不习惯，但是手轻松是最重要的.还望各位玩的开心。