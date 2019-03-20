全境封锁2装备怎么提升？快速提升装备教程一览

2019-03-20 15:31:06 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

《全境封锁2》是一款深受玩家喜爱的游戏。但是不少小伙伴都不知道在游戏中在游戏怎么快速装备？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

快速提升装等方法分享

30级后被入侵，第一时间回白宫和楼顶露天两个基地，把装等比自己身上高很多的装备买了，别吝惜钱，先把自己装等升上去一点。

目前玩下来的感觉是这样的游戏暴装备好像是看你身上当前穿的装备等级的，所以你穿的高就掉的高。所以你随时把最高装等的穿上，别看属性套装效果什么的，都是浮云，包括枪，就算两把高级的喷子冲锋你也装上，实在不行组队混就完事了。副本里出的装备，打完一波随时装上最新高装等的，包括升级箱子也及时开。(即使你是独狼需要配装什么的，我也建议你速升到世界4再考虑，不然太浪费时间了)

一般来说30级以后，做两个红色主线任务，记住打之前去上面说的去两个地方买装备，这样装等自然就够去解锁打据点了，打完据点开下一个世界等级。记住每开一个新世界等级，第一件事就去两个商店买装备先提升。而且游戏里有一个神秘商人随机出现的，图标是一个购物车，他卖当前世界最高等的装备，舍得花钱的可以去买。装等实在不够的话，我感觉：1，打普通红色据点开箱子2，匹配随机悬赏，这两个比较快。

这样打一下午基本就能从世界1到世界4了。目前只开到世界4，世界4装等最高是450+，如果不想肝的话，只玩到425就好了，几天后等世界5解锁了，可以轻松拿到500上限的装备。现在刷属性套装什么的都是浮云，过几天就换了。如果现在就想挑战高难度的那另说，不过反正拿不到好装备，不如现在做做支线看看风景或者干脆休息。