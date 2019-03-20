全境封锁2轻机枪哪个好 全境封锁2轻机枪推荐及使用方法

2019-03-20 15:31:05 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

全境封锁2游戏大家都玩了吗？很多玩家都在问全境封锁2轻机枪哪个好？小编为大家带来了全境封锁2轻机枪推荐及使用方法，一起来看看吧。

目前推M60轻机枪，基本伤害非常高，增伤就非常多，搭配疯狂射击速度高达700。

搭配机枪增伤、武器增伤、爆击、爆伤、爆头、随便打都5万以上，打头爆击10万。

撑生命就对了，装甲不重要，爆击回15%生命，特化职业选爆破，是要他的武器控制力100%，很OP。

尤其是天赋疯狂，最重要想玩100%爆击也可以选+50爆率天赋。

电工装备我也全满，技能强度8000，减CD50%，只适合单刷，组满后怪血+非常多，很容易打酱油。