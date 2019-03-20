鬼泣5DMD难度怎么玩 鬼泣5DMD难度各人物打法一览

鬼泣5是一款华丽酷炫的动作游戏，很多玩家都在问鬼泣5DMD难度怎么玩？小编为大家带来了鬼泣5DMD难度各人物打法一览，一起来看看吧。
尼禄
尼禄的输出比其它两个角色强力很多，遇到头痛的战斗，可以直接先强秒一个。
比如打瞬移红色蜥蜴，做法是直接爆时停手，魔人大招一套带走。
应该还可以它刚出现的时候，直接前冲击倒，然后投机手秒掉。
菜刀打起来很墨迹，投机手足够的时候可以直接爆投机手秒，不过这个怪没有太大威胁，因为它的攻击非常单一，如果把它击倒了，就跳到空中，等它前冲劈砍完，再把它抓起来空连或者小投机随便杀。
优先打法师，这是所有游戏的通用策略，凡是天上飞的，一律先除掉，投机手这个时候很好用。
长得像圆球的那个法师，简称大便，大便的吟唱速度好像很快，要优先杀，它的法术是全屏攻击，而且很痛。投机手貌似可以秒掉，或者只剩一丝血。
冰法师： 这个法师威胁没有上个法师威胁那么大，在天上给它来两个飞燕，它就倒地了，血比较脆，拿砍刀剁两套加个投机就没了。
蝙蝠：不管是喷火蝙蝠还是普通蝙蝠，都很弱，随便杀。
比较头疼的怪有两个
会瞬移的双刀法师：打2下就跑了，很烦，找机会投机手直接秒了。
大坦克：伤害超高，攻击前摇不明显，还时不时突然从地上钻出来，对于这个怪没有什么很好的办法，建议先在空中把其它怪清了，再慢慢打它。
推荐两个尼禄打BOSS的配置
打三头鸟：弹跳手和投机手循环使用，鸟各种瞬移的时候，你就用弹跳手疯狂位移，它根本打不到你，它停下来的时候，你就鬼手拉过去砍它，打出硬直就爆掉弹跳手，投机手投它伤害爆炸。整场战斗就这么循环，打的很快，没有任何危险。
M20：火箭手和投机手循环使用，只要有机会就给vergil丢个火弹，然后它放技能的时候就被火箭打出硬直了。它魔化之后不容易打出硬直，但是火箭还是可以增加输出。被套了剑阵就魔化，可以抵消掉。它虚弱了之后投机手输出爆炸。
V
V的关卡是所有关卡里最简单的，躲在后面念诗，看到有怪朝你过来了就小跳一下，跑远一点，然后继续念诗，就这么简单。宠物死了没关系，复活很快。
输出基本靠梦魇，反正存留时间挺长的。
说一下连打3个BOSS的关卡，先召唤出格里芬打蕾蒂，全程射子弹，它发了弹幕就二段跳，没有任何危险，还可以把魔力攒满。
然后叫出梦魇打大熊，远远看戏就行了，魔力现在是满的，直接把梦魇招出来，当梦魇消失的时候，BOSS只剩下1/3血，念书念到三格魔，在召唤出梦魇就可以杀了。BOSS几乎全程不会管你。
然后打雷骑士，念书就行了，BOSS压根不打你这，偶尔会有个雷电，小跳就行了。
还有打骑马的雷骑士，看到有朋友发帖抱怨说难打，我觉得也不难，别看它特效满天飞，其实是雷声大雨点小，远远的站着念书就好了，小跳躲避它的五连电球，如果离得比较近，注意一下地上的时停火焰，不是很明显。打到后期宠物会死几次，不过没关系，跑过去把它复活就好了。
但丁
但丁的法宝有几个：
1.冰棍大风车弹刀，打双红蜥蜴的时候，全程蓄力大风车，无脑无伤轻松过，比起普通大风车判定范围更大更持久，强烈推荐。
2.双火箭筒射爆，伤害超高，攒魔超快，有需要的话直接变魔人找机会站桩输出，但丁第一场黑骑士战(打雷骑士之前)，我用这个超快解决战斗。
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