手机拍摄的视频怎么恢复 恢复手机删除视频步骤一览

2019-03-20 15:28:06 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

随手拍已经成为人们记录生活，分享生活的一种方式。拍照片能够定格美好的瞬间，拍视频可以生动的记录一段时光。如果我们在清理手机内存时不小心删除了手机拍摄的视频该怎么办呢?现在就来跟大家分享恢复手机删除视频的方法。

具体的恢复步骤：

第一步：在手机浏览器或者应用宝里下载“手机数据恢复精灵”，并把它安装到手机上。

第二步：打开安装好的软件，在主页面的数据类型中选择自己想要恢复的数据类型“视频音频恢复”。

第三步：接着会有弹窗提示选择音频文件还是视频文件，这里我们选择“视频文件”。

第四步：接着软件开始扫描手机数据库中的视频文件，扫描时间是根据手机数据库的大小决定的，请耐心等待扫描完成。

第五步：扫描完成之后会显示扫描出的视频文件，勾选想要恢复的具体的视频文件，然后点击右下角的“立即恢复”按钮即可恢复数据到手机。

手机删除视频的恢复方法就介绍到这里了，大家可以按照上面的步骤进行操作，找回删除的手机视频。手机数据恢复精灵除了可以恢复删除的手机视频，还可以恢复删除的手机照片、手机短信等，感兴趣的朋友可以去试一试。