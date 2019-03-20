如何快速恢复微信聊天记录 快速恢复教程一览

2019-03-20 15:26:31 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

微信删除的聊天记录怎么恢复?现如今，微信在我们日常生活中担任着重要角色，平时跟家人朋友聊天、同学同事之间传输文件、甚至购物交易都少不了它。有时候手机内存不够，难免会删掉一些重要微信聊天记录，可有需要想要再找回时却无从下手，下面小编就分享几招给你，教你快速恢复删除的聊天记录。

技巧一：PC端导入恢复

打开PC端微信，点击右下角的【备份与恢复】-【恢复聊天记录至手机】

勾选我们需要传输的微信聊天记录，点击【确定】，在手机上确认，等待电脑传输完成即可。

技巧二：iCloud备份恢复或iTunes备份恢复

使用苹果手机的小伙伴应该对iCloud和iTunes都不陌生，它们都可以用于手机数据备份，只是iCloud是云端备份，iTunes是连接电脑备份，但我们可以将平时备份在里面的数据恢复出来。

技巧三：借助第三方软件恢复-开心手机恢复大师(http://www.kxbox.com/)

上面几个方法都是在有备份的基础上恢复数据，没有备份习惯的小伙伴，可以借助开心手机恢复大师来恢复微信聊天记录。

进入开心手机恢复大师官网免费下载并运行，进入主功能界面，找到并点击【微信聊天记录】，等待扫描。

进入微信聊天记录恢复界面，橙色字体就是我们删除的聊天记录了，勾选需要恢复的数据，点击【恢复到设备】就能直接将数据恢复到手机上了，方便电脑操作的小伙伴也可以点击【恢复到电脑】。

微信删除的聊天记录怎么恢复?相信大家看完上面的几个技巧，一定能找到最适合自己的恢复方法，像小编这种平时不注意数据备份的，想要找回删除的微信聊天记录就只能靠开心手机恢复大师了，毕竟它还能恢复QQ聊天记录、通讯录、备忘录、等17种常用应用软件，也不会造成数据泄露，安全可靠。