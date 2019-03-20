鬼泣5第10关s评分怎么打 鬼泣5M10高分获取方法

2019-03-20 15:26:05 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

鬼泣5是一款华丽酷炫的动作游戏，很多玩家都在问鬼泣5第10关s评分怎么打？小编为大家带来了鬼泣5M10高分获取方法，一起来看看吧。

评价机制

先说一下本作的华丽度分数和关卡总评的机制。第一，就是战斗华丽度，也就是每一场战斗结算以后右上角会显示出来的一个数字。鬼泣5的华丽度计算是平均分机制，而不是总分机制，这一点比较类似鬼泣3，和鬼泣4、新鬼泣不同。不过鬼泣5多了两个很玄学的东西，一是战点独立评价，二是怪物得分倍率。

战斗华丽度在鬼泣3里的计算方式是：华丽度等级对每一华丽度等级造成的伤害所做的加权平均。华丽度等级可以分为E(不显示)、D、C、B、A、S、SS、SSS，每个华丽度等级对应的分数是1000、2000......8000。假如你在一关的全部战斗中，用a评价打了1000点伤害，用S评价打了2000点伤害，那么这关结束后，你的华丽度分数等于：5000*(1000/3000)+6000*(2000/3000)。

而鬼泣5则稍有不同，鬼泣5每一个战点的华丽度分数根据经验判断，可能等于：“华丽度等级*该华丽度等级对怪物a所造成的伤害占本战点所造成的总伤害的百分比*怪物a的分数倍率”完全求和。这样就会导致打某些敌人的时候，即使你华丽度的加权平均值不够高，但是你打的怪分数倍率够高，因此评价也不低。一般来说，BOSS的这个倍率是偏高的，因此即使以较低的华丽度攻击BOSS，也能得到不错的结算分数。此外，这个分数可能还会再乘以一个“时间奖励倍率”，使得快速击杀能得到更高分数。

但是问题来了，鬼泣5的每个战点的评价其实是相对独立的，这和鬼泣3全关卡拉通来算有所不同。什么意思呢?就是比如你战点A获得分数记为“数据A”，然后你战点B根据上述的计算方法得到了个新的分数“数据B”，但是战点B结束后显示的分数是“数据A*A战点分数所占权重+数据B*B战点分数所占权重”，同理如果有战点C的话，继续叠加平均。这样就导致了即使你战点A刀刀SSS，打出了七百千的分数，结果战点B打的很差，只有C和D，那么你的战点B结算时显示的分数可能在平均后就只剩下5000左右了。

M10高分获取技巧

最后解释下M10尤里森这个问题。这个M10的尤里森很有可能是怪物系数=0，也就是如果你打了这个战点，那么这个战点你的分数就是0分，然后再拿这个0分和你之前打出来的最后分数作加权平均，作为你BOSS战的分数，这样一平均下来，通关总评自然会惨不忍睹。那有什么解决办法吗?

鬼泣5其实还有一个机制，就是如果你跳过了某一个战点，或者在某一个战点中你完全不造成伤害，你就能延续上一个战点的分数，比如M2的道路塌陷双刀战，就可以利用这个办法跳过这场低华丽度的战斗。尤里森同理，如果你一段时间一直未对他造成伤害，拖一段时间也会强制进入剧情CG，这样你的BOSS战分数就不是0和最后的数据作平均，而是保留你最后的数据了。