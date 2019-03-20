如何查看iCloud备份照片 查看iCloud照片方法教程

2019-03-20 15:25:17 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

iCloud怎么看备份照片?对于很多第一次使用苹果手机的用户，可能还不太了解iCloud是什么，或者用了苹果手机的朋友可能也不太清楚如何查看iCloud中的备份照片，今天小编就来跟大家介绍下iCloud及查看iCloud照片的方法。

iCloud是什么?

iCloud是苹果公司为用户提供的云端存储服务，使用者可以免费使用它存储5GB的资料，日常生活中，我们可以将照片、微信聊天记录、文档、音乐等更多内容存储在iCloud上面，若我们设备发生故障，可以在不同的iOS设备中登录iCloud账户，将存储的数据恢复回来，iCloud还支持用户设备间通过无线方式同步和推送数据，比传统的iTunes备份更加容易操作。

iCloud怎么看备份照片?

浏览器搜索iCloud，点击进入官网，输入自己的Apple ID的账号密码，并点击登录。

成功进入iCloud后，可以清晰的看到【照片】选项，点击进入。

随后在页面右侧点击【照片】就可查看我们备份在iCloud中的照片了，双击照片还能查看大图。

误删了iCloud中的备份照片还能找回吗?

因为iCloud只有5GB的免费存储空间，不少小伙伴因为不够用会清理一下空间，导致有些照片丢失了，那我们还有机会找回吗?答案的肯定的，我们只需要借助一款开心手机恢复大师就行。

浏览器搜索开心手机恢复大师或直接输入官网：http://www.kxbox.com/，点击下载并运行，此时我们选择【通过iCloud备份恢复】模式，输入我们的账号密码，当然也可以结合【通过设备扫描恢复】、【通过iTunes备份恢复】这两种恢复模式一起使用，可以有效帮助恢复率。

进入【照片】恢复界面，可看到开心恢复大师已将我们的照片按时间前后的排列顺序罗列出来，选中我们想要找回的照片，点击【恢复到电脑】就可以了。

看完上面的介绍，你对iCloud是不是有了一定的了解，iCloud怎么看备份照片，怎么找回误删的数据都不是问题了吧。对于其他的误删数据，比如微信聊天记录、通讯录、备忘录等常用应用软件，都可以找开心恢复大师帮忙，毕竟它是一款集17种数据恢复与备份的强大软件，希望能够帮助有需要的你哦。